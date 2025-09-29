Filhas de humorista da ‘Praça é Nossa’ condenado por estupro se manifestam e defendem pai

Caterine Pereira e Melissa de Freitas, filhas do humorista Cristiano Pereira da Silva, se pronunciaram nas redes sociais após a condenação do pai a 18 anos de prisão por suposto abuso sexual contra a filha nascida em 2016. O humorista, conhecido por sua participação no programa A Praça é Nossa, do SBT, nega as acusações e afirmou ter sido absolvido em primeira instância por falta de provas.

As filhas compartilharam em seus perfis uma nota oficial divulgada por Cris Pereira em seu Instagram, na qual ele alega inocência. Caterine publicou ainda um vídeo em família, acrescentando a legenda: “Somos amor, somos família! A verdade prevalecerá!”.

Melissa também se pronunciou, compartilhando o vídeo do pai e classificando as notícias de abuso como falsas. “Notícias de abuso sexual sempre causam revolta, mas notícias falsas são o cúmulo. Que a justiça seja feita”, escreveu a influenciadora.

A ex-esposa de Cris Pereira, Deni Freitas, mãe de Caterine e Melissa, se manifestou publicamente sobre o caso. Ela ressaltou a relação de confiança com o humorista e afirmou que considera Cris Pereira “o melhor pai do mundo”. “Eu conheço o Cris desde os meus 14 anos, fomos pais adolescentes. Entregaria minha filha de olhos fechados aos cuidados dele, assim como ele sempre esteve com nossas duas filhas”, declarou Deni.

No sábado (27/9), Cris Pereira também se pronunciou. Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista chorou e reafirmou que foi absolvido em primeira instância, mantendo a inocência. Ele afirmou que não vê a filha nascida em 2016 há quatro anos, negando ter abandonado a criança, e destacou que seus filhos são sua principal força. “De quatro anos pra cá, que é o tempo que eu não vejo a minha filha, minha principal força é justamente os meus filhos”, disse, emocionado.

O humorista ainda criticou o vazamento de informações sigilosas que tornou pública a condenação e pediu que o público conheça sua vida e trajetória. “Nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era pra ser quebrado, eu não queria estar falando dessa forma. Fui absolvido em primeira instância por não ter provas. Pesquisem a minha vida. Sou pai de cinco filhos, e todos foram acolhidos da melhor forma”, concluiu.

A condenação de Cris Pereira foi proferida pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) na sexta-feira (26/9), conforme divulgado pelo portal Leo Dias.