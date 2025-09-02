Filho de Ana Paula Arósio em Terra Nostra virou um dos maiores galãs da TV

A novela Terra Nostra (1999) está de volta à televisão, após ser escolhida para ser reprisada no Edição Especial, da Globo. Um detalhe curioso que volta a chamar atenção com o retorno da trama, exibida originalmente em 1999, é a presença de Nicolas Prattes, hoje um dos principais galãs da emissora.

O ator viveu Francesquinho, filho dos protagonistas Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). Na época, ele tinha apenas 2 anos, e foi convidado para participar da novela após acompanhar a mãe em uma outra gravação.

Leia também

“Na época, minha mãe [a atriz Giselle Prattes] era uma das Garotas do Zodíaco do ‘Planeta Xuxa’. Como nem sempre tinha com quem me deixar, um dia ela me levou ao Projac.

Neste dia, uma produtora nos encontrou no caminho e parou minha mãe, perguntando se eu estava cadastrado em alguma agência infantil”, disse Nicolas, em entrevista ao jornal Extra. “Eles estavam procurando um menino, da minha idade e com minhas características físicas, para uma participação na novela como filho do Thiago e da Ana Paula. Minha mãe aceitou a proposta, e eu acabei sendo aprovado”, completou.

Leia o texto completo em Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.