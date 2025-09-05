Filho de Gugu garante reconciliação com mãe e irmãs após disputas

Depois de anos de desentendimentos ligados à herança, João Augusto Liberato, de 23 anos, garante que as disputas familiares fazem parte do passado. O primogênito de Gugu Liberato (1959–2019) e Rose Miriam Di Matteo afirma que a convivência com a mãe e as irmãs, as gêmeas Marina e Sofia, de 21 anos, voltou a ser harmoniosa.

“Hoje estamos bem. Minhas irmãs moram em outro lugar, eu moro com minha mãe nos Estados Unidos, mas a relação voltou ao que era antes”, disse.

O jovem, que esteve recentemente no Brasil, ressaltou como foi importante retomar a proximidade. “Voltamos a nos falar com frequência, a nos apoiar. Isso trouxe de volta a sensação de união e me deu paz depois da partida do meu pai”, afirmou.

Na Justiça por herança de Gugu, Rose Miriam posta fotos com o filho

Filho de Gugu, João Augusto Liberato revela como ficou a família após briga por herança

Rose Miriam Di Matteo publica última foto de Gugu Liberato ao lado dos filhos Sofia, Marina e João Augusto

Ele também comentou o peso emocional das disputas pelo patrimônio do apresentador. No momento, João Augusto está em São Paulo, onde pretende permanecer nos próximos meses para se dedicar ao início da trajetória como apresentador digital.

“Família sempre foi o valor mais forte que meu pai transmitiu. Quando nos afastamos por causa das brigas, sofri muito. Mas conseguimos superar, e hoje estamos unidos novamente, que é o que mais importa”, concluiu.