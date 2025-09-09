Filho de lenda do vôlei jogará em time de futebol. Confira

Patrick Pirv, filho da ex-jogadora de vôlei Cristina Pirv e do campeão olímpico Giba, foi anunciado nessa segunda-feira (8/9) como reforço das categorias de base do Athletico-PR. O jovem de 17 anos atua como zagueiro. O anúncio foi feito nas redes sociais do atleta e de seus pais.

No Instagram de Giba, o ex-jogador compartilhou a emoção de ver o seu filho seguindo o mesmo rumo que teve profissionalmente, inserido no esporte:

“Um dos dias que mais tenho orgulho na minha vida: ver meu filho seguindo meus passos! Mesmo não sendo no mesmo esporte, o importante é o esporte e a disciplina que ele leva para nossas vidas! FILHO, VOA! Só depende de você, e o papai sempre vai estar ao seu lado.”, escreveu na postagem.

Antes de retornar ao Brasil, Patrick jogou na Romênia, pela equipe do Viitorul Cluj, e posteriormente, na Itália, pelo Modena FC.