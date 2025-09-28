28/09/2025
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Filho de Popó usa o “Fantástico” para pedir desculpas a Wanderlei Silva

Rafael Freitas, filho de Popó, comentou sobre o soco que derrubou Wanderlei Silva durante a briga generalizada após a luta entre a lenda do MMA e o tetracampeão mundial de boxe, em São Paulo, no último sábado (27/9). O pronunciamento completo irá ao ar no “Fantástico” deste domingo (28/9).

Segundo Rafael, sua reação foi em legítima defesa, ao tentar proteger o pai e o irmão. “Quando eu percebi, começou aquela confusão generalizada, iniciada pela equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador André Dida e pelo Werdum. Quando eu vi todos eles agredindo o meu pai e os meus irmãos, eu entrei em legítima defesa”, declarou.

Veja as fotos

Reprodução: Fantástico
Filho de Popó se desculpa após agredir Wanderlei: “não foi minha intenção”Reprodução: Fantástico
Divulgação
Alerta de barraco: Popó derrota Wanderlei Silva e luta termina em confusão generalizadaDivulgação
Foto: Reprodução
Filho de Popó nocauteou Wanderlei em meio a confusão generalizada após lutaFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Wanderlei Silva foi nocauteado em meio a confusão generalizada após luta contra PopóFoto: Reprodução
Reprodução: Globo
Alerta de barraco: Popó derrota Wanderlei Silva e luta termina em confusão generalizadaReprodução: Globo

“No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender a minha família”, justificou, antes de pedir desculpas a Wanderlei. “Eu quero pedir desculpas ao Wanderlei e para toda a sua família, por tudo que ele fez pelo esporte dele também. E (dizer) que não foi minha intenção”, completou.

Conhecido como Cachorro Louco, Wanderlei precisou ser hospitalizado e passou algumas horas no Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo, mas recebeu alta ainda na madrugada deste domingo. Pouco antes de embarcar de volta a Curitiba, o ex-lutador mostrou nas redes sociais como ficou seu rosto após a confusão.

O advogado de Wanderlei Silva, Claudio Dalledone, afirmou ao Combate que seu cliente pretende processar Rafael Freitas pela agressão. Segundo ele, o herdeiro de Popó pode inclusive responder por tentativa de homicídio.

