Filho de Raul Gil explica quadro de saúde do pai

Após ser internado na noite de quarta-feira (3/9), Raul Gil segue internado em São Paulo e deve passar por novos exames nesta quinta. O apresentador apresentou uma indisposição e foi levado até um hospital, próximo a casa dele, para fazer exames.

Ao Metrópoles, Raul Gil Jr., filho do apresentador, deu detalhes sobre o quadro de saúde do pai. “Pelo que eu sei, o quadro é leve. Ele foi ao hospital por uma indisposição, uma cólica forte que teve na noite passada”, relatou.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Raul Gil no Altas Horas

Divulgação/TV Globo 2 de 4

Raul Gil se manifesta sobre treta entre os filhos e a neta

Instagram/Reprodução 3 de 4

reprodução/internet 4 de 4

Raul Gil se pronunciou após SBT colocar fim a programa

Divulgação

Leia também

Raulzinho, como é conhecido, afirmou ainda que irá visitar o pai ao meio-dia e que acredita que o apresentador deve ter alta ainda nesta quinta-feira (4/9).

“Ele está descansando e acredito que até mais tarde deve ter alta. Claro, tudo isso ainda será avaliado pelo médico após alguns exames que serão realizados hoje”, complementou.

Com 87 anos, Raul Gil encerrou o seu programa homônimo no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos na emissora. Atualmente, ele e o filho, Raul Gil Junior, estão dedicados a um novo projeto de conteúdo para redes sociais, migrando o foco da televisão tradicional para plataformas digitais.