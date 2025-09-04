Filho de Raul Gil explica quadro de saúde do pai

Após ser internado na noite de quarta-feira (3/9), Raul Gil segue internado em São Paulo e deve passar por novos exames nesta quinta. O apresentador apresentou uma indisposição e foi levado até um hospital, próximo a casa dele, para fazer exames.
Ao Metrópoles, Raul Gil Jr., filho do apresentador, deu detalhes sobre o quadro de saúde do pai. “Pelo que eu sei, o quadro é leve. Ele foi ao hospital por uma indisposição, uma cólica forte que teve na noite passada”, relatou.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Raul Gil no Altas Horas
Divulgação/TV Globo2 de 4
Raul Gil se manifesta sobre treta entre os filhos e a neta
Instagram/Reprodução3 de 4
reprodução/internet4 de 4
Raul Gil se pronunciou após SBT colocar fim a programa
Divulgação
Leia também
-
Raul Gil é internado em hospital de São Paulo
-
Saiba por que Raul Gil foi internado em hospital de São Paulo
-
Raul Gil faz apelo à neta após abrir o jogo sobre treta familiar
-
Vídeo: Raul Gil se manifesta sobre treta entre os filhos e a neta
Raulzinho, como é conhecido, afirmou ainda que irá visitar o pai ao meio-dia e que acredita que o apresentador deve ter alta ainda nesta quinta-feira (4/9).
“Ele está descansando e acredito que até mais tarde deve ter alta. Claro, tudo isso ainda será avaliado pelo médico após alguns exames que serão realizados hoje”, complementou.
Com 87 anos, Raul Gil encerrou o seu programa homônimo no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos na emissora. Atualmente, ele e o filho, Raul Gil Junior, estão dedicados a um novo projeto de conteúdo para redes sociais, migrando o foco da televisão tradicional para plataformas digitais.