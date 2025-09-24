Filho de Wesley Safadão é diagnosticado com tumor no cérebro

O filho mais velho de Wesley Safadão, fruto do relacionamento com Mileide Mihaile, descobriu um tumor no cérebro e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Yhudy, de 14 anos, foi diagnosticado após sentir fortes dores de cabeça. Um exame mostrou um tumor ósseo no osso parietal do crânio. Os indícios são de que é benigno.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Mileide Mihaile e Wesley Safadão

Reprodução 2 de 3

Wesley Safadão e Mileide Mihaile

Reprodução 3 de 3

Mileide Mihaile é ex de Safadão

Reprodução / Instagram

“Informamos que, na sexta-feira (19/9), Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, de 14 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência, realizada com êxito, em São Paulo, após a descoberta repentina de um tumor. O diagnóstico ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça apresentadas nos últimos dias”, disse a assessoria de Mileide, em nota.

Leia também

O adolescente já recebeu alta hospitalar, na última segunda-feira (22/9), e segue recebendo os cuidados necessários em casa.