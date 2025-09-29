29/09/2025
Filho presta emocionante homenagem ao pai que morreu em grave acidente na BR-364

A homenagem foi publciada através das redes sociais do filho

Matheus Borges publicou nas redes sociais uma homenagem ao pai, Claudenor Borges, que morreu em um acidente envolvendo um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta na noite de sábado (27), no km 22 da BR-364, próximo a Rio Branco.

Em postagem, Matheus destacou momentos de convivência e a personalidade de Claudenor:

“O que me conforta é poder ver o tanto que o senhor foi amado, e também a nossa relação de pai e filho, de amigos, quando eu contava minhas coisas e o senhor soltava ‘SAI DE PROBEMA’. Sempre alegre, o mundo se acabando e o senhor tranquilo, sereno! Te amo, meu pai, meu chefe!”

O filho publicou uma homenagem ao pai nas redes sociais/Foto: Reprodução

O acidente ocorreu quando o Fiat Argo prata, em que Claudenor era passageiro, colidiu na traseira de um caminhão Ford F4000 que vinha de Boca do Acre (AM). Com o impacto, o carro rodou na pista e atingiu uma motocicleta que trafegava no sentido oposto, ficando completamente destruído.

O motorista do carro, Fábio Felipe Carneiro, de 42 anos, e a motociclista Micaela da Silva Machado, de 31 anos, ficaram feridos e foram encaminhados a unidades de saúde. O caminhoneiro Fausto Souza dos Santos, de 78 anos, não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para perícia e remoção do corpo. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

