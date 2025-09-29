Filho presta emocionante homenagem ao pai que morreu em grave acidente na BR-364

Matheus Borges publicou nas redes sociais uma homenagem ao pai, Claudenor Borges, que morreu em um acidente envolvendo um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta na noite de sábado (27), no km 22 da BR-364, próximo a Rio Branco.

Em postagem, Matheus destacou momentos de convivência e a personalidade de Claudenor:

“O que me conforta é poder ver o tanto que o senhor foi amado, e também a nossa relação de pai e filho, de amigos, quando eu contava minhas coisas e o senhor soltava ‘SAI DE PROBEMA’. Sempre alegre, o mundo se acabando e o senhor tranquilo, sereno! Te amo, meu pai, meu chefe!”

O acidente ocorreu quando o Fiat Argo prata, em que Claudenor era passageiro, colidiu na traseira de um caminhão Ford F4000 que vinha de Boca do Acre (AM). Com o impacto, o carro rodou na pista e atingiu uma motocicleta que trafegava no sentido oposto, ficando completamente destruído.

O motorista do carro, Fábio Felipe Carneiro, de 42 anos, e a motociclista Micaela da Silva Machado, de 31 anos, ficaram feridos e foram encaminhados a unidades de saúde. O caminhoneiro Fausto Souza dos Santos, de 78 anos, não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para perícia e remoção do corpo. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.