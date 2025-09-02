Filho que agrediu cuidadora na Asa Norte tem histórico de agressões

Escrito por Metrópoles
filho-que-agrediu-cuidadora-na-asa-norte-tem-historico-de-agressoes

A coluna Na Mira apurou, com exclusividade, que Sérgio Luís dos Santos Lima, de 53 anos (foto em destaque), acusado de agredir a cuidadora da mãe idosa, em um prédio na Asa Norte, tem um vasto histórico de violência. A ocorrência policial recente foi registrada em 26 de agosto, na 2ª Delegacia de Polícia, mesma região administrativa onde o crime aconteceu. O caso é apurado como lesão corporal.

Em junho de 2020, Sérgio Luís também foi detido e encaminhado à delegacia após arrombar a porta do apartamento de um vizinho. Segundo o relato da vítima, o episódio aconteceu por volta das 23h03. O morador relatou que ouvia música em volume moderado quando escutou uma forte pancada na porta.

Ao se aproximar, ouviu um segundo impacto, ainda mais violento. Ao tentar abrir a porta, notou que estava danificada e travada, impossibilitando a abertura. Ele solicitou perícia no local.

“Não houve dano”

Em depoimento, Sérgio Luís afirmou que agiu após ser incomodado, reiteradamente, por ruídos vindos do vizinho durante a madrugada. Ele alegou que o som de batuques em madeira costumava ocorrer apenas aos finais de semana, mas passou a ser constante, durando até as 4h ou 5h da manhã.

Segundo Sérgio, naquele dia, ele bateu com mais força na porta para que o vizinho o ouvisse, já que, em tentativas anteriores, nunca teve resposta. No entanto, negou ter causado qualquer dano ao local.

Ele argumentou que a porta em questão é antiga e desgastada, sendo ainda a original da construtora, instalada há cerca de 30 anos. Por esse motivo, acredita que os danos não foram causados por sua ação.

Além dessas ocorrências, Sérgio responde a um processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) por tráfico de drogas e possui antecedentes criminais por ameaça e outras agressões. Ele também responde a um processo trabalhista.

Imagens:

3 imagensComo a porta do vizinho ficouSérgio Luís dos Santos Lima, de 53 anosFechar modal.1 de 3

Foto da porta arrombada do vizinho

Imagem obtida pelo Metrópoles2 de 3

Como a porta do vizinho ficou

Imagem obtida pelo Metrópoles3 de 3

Sérgio Luís dos Santos Lima, de 53 anos

Reprodução / Redes sociais

 

Quem é Sérgio Luís:

  • Sérgio Luís é psicólogo e mestre em capoeira.
  • Em seu perfil no LinkedIn, afirma ser graduado pela Universidade de Brasília (UnB), turma de 2000.
  • Ele relata experiência em Psicanálise, Análise Corporal, Psicologia Analítica, Psicologia Cognitiva, Vegetoterapia e Psicodrama.
  • Segundo ele, trabalh para ajudar pessoas com Síndrome do Pânico, Transtornos Depressivos e de Ansiedade, promovendo a transformação de um estado patológico e disfuncional para a melhor versão de si mesmas.

Homenagem no Senado

Em agosto de 2023, o portal Metrópoles publicou uma reportagem citando que Sérgio Luís foi homenageado pelo Dia do Líder Comunitário, no Senado. Ele recebeu a honraria das mãos do senador Izalci Lucas (PL-DF), que à época integrava a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro.

A reportagem também apurou que Sérgio Luís teria participado da invasão ao Congresso Nacional em 8 de janeiro. Meses depois, retornou ao local para receber a homenagem mencionada.

Agressão da cuidadora

Uma câmera de segurança no corredor do prédio onde a idosa mora registrou o momento em que a cuidadora é empurrada. Sem equilíbrio, ela cai no chão. Segundos depois, a idosa se aproxima e tenta ajudá-la.

Veja imagens: 

3 imagensCuidadora caída no chãoIdosa tenta ajudar a cuidadoraFechar modal.1 de 3

Momento em que ela é empurrada e cai no chão

Imagem obtida pelo Metrópoles2 de 3

Cuidadora caída no chão

Imagem obtida pelo Metrópoles3 de 3

Idosa tenta ajudar a cuidadora

Imagem obtida pelo Metrópoles

No dia 26, toda a agressão de Sérgio contra a cuidadora foi flagrada por câmeras de segurança no condomínio.

Veja:

 

Entenda como a cuidadora que foi agredida:

  • No momento da agressão, vizinhos acionaram a Polícia Militar do DF (PMDF) após ouvirem gritos por socorro.
  • No local, a equipe policial encontrou a cuidadora no hall do prédio, sendo amparada por moradores.
  • O filho da idosa foi preso em outra saída do edifício. Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão.
  • Na delegacia, ele foi ouvido e, em seguida, liberado após se comprometer a comparecer em juízo quando for intimado.
  • Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a cuidadora relatou que foi acusada de furtar uma xícara da cozinha e, ao tentar se defender, foi agarrada pela camisa, jogada no corredor e ofendida com palavrões.

A coluna Na Mira não conseguiu localizar defesa de Sérgio Luís dos Santos Lima. O espaço segue aberto para posicionamentos.

ContilNet Notícias

