Filho que agrediu cuidadora na Asa Norte tem histórico de agressões

A coluna Na Mira apurou, com exclusividade, que Sérgio Luís dos Santos Lima, de 53 anos (foto em destaque), acusado de agredir a cuidadora da mãe idosa, em um prédio na Asa Norte, tem um vasto histórico de violência. A ocorrência policial recente foi registrada em 26 de agosto, na 2ª Delegacia de Polícia, mesma região administrativa onde o crime aconteceu. O caso é apurado como lesão corporal.
Em junho de 2020, Sérgio Luís também foi detido e encaminhado à delegacia após arrombar a porta do apartamento de um vizinho. Segundo o relato da vítima, o episódio aconteceu por volta das 23h03. O morador relatou que ouvia música em volume moderado quando escutou uma forte pancada na porta.
Ao se aproximar, ouviu um segundo impacto, ainda mais violento. Ao tentar abrir a porta, notou que estava danificada e travada, impossibilitando a abertura. Ele solicitou perícia no local.
“Não houve dano”
Em depoimento, Sérgio Luís afirmou que agiu após ser incomodado, reiteradamente, por ruídos vindos do vizinho durante a madrugada. Ele alegou que o som de batuques em madeira costumava ocorrer apenas aos finais de semana, mas passou a ser constante, durando até as 4h ou 5h da manhã.
Segundo Sérgio, naquele dia, ele bateu com mais força na porta para que o vizinho o ouvisse, já que, em tentativas anteriores, nunca teve resposta. No entanto, negou ter causado qualquer dano ao local.
Ele argumentou que a porta em questão é antiga e desgastada, sendo ainda a original da construtora, instalada há cerca de 30 anos. Por esse motivo, acredita que os danos não foram causados por sua ação.
Além dessas ocorrências, Sérgio responde a um processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) por tráfico de drogas e possui antecedentes criminais por ameaça e outras agressões. Ele também responde a um processo trabalhista.
Foto da porta arrombada do vizinho
Como a porta do vizinho ficou
Sérgio Luís dos Santos Lima, de 53 anos
Quem é Sérgio Luís:
- Sérgio Luís é psicólogo e mestre em capoeira.
- Em seu perfil no LinkedIn, afirma ser graduado pela Universidade de Brasília (UnB), turma de 2000.
- Ele relata experiência em Psicanálise, Análise Corporal, Psicologia Analítica, Psicologia Cognitiva, Vegetoterapia e Psicodrama.
- Segundo ele, trabalh para ajudar pessoas com Síndrome do Pânico, Transtornos Depressivos e de Ansiedade, promovendo a transformação de um estado patológico e disfuncional para a melhor versão de si mesmas.
Homenagem no Senado
Em agosto de 2023, o portal Metrópoles publicou uma reportagem citando que Sérgio Luís foi homenageado pelo Dia do Líder Comunitário, no Senado. Ele recebeu a honraria das mãos do senador Izalci Lucas (PL-DF), que à época integrava a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro.
A reportagem também apurou que Sérgio Luís teria participado da invasão ao Congresso Nacional em 8 de janeiro. Meses depois, retornou ao local para receber a homenagem mencionada.
Agressão da cuidadora
Uma câmera de segurança no corredor do prédio onde a idosa mora registrou o momento em que a cuidadora é empurrada. Sem equilíbrio, ela cai no chão. Segundos depois, a idosa se aproxima e tenta ajudá-la.
Momento em que ela é empurrada e cai no chão
Cuidadora caída no chão
Idosa tenta ajudar a cuidadora
No dia 26, toda a agressão de Sérgio contra a cuidadora foi flagrada por câmeras de segurança no condomínio.
Veja:
Entenda como a cuidadora que foi agredida:
- No momento da agressão, vizinhos acionaram a Polícia Militar do DF (PMDF) após ouvirem gritos por socorro.
- No local, a equipe policial encontrou a cuidadora no hall do prédio, sendo amparada por moradores.
- O filho da idosa foi preso em outra saída do edifício. Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão.
- Na delegacia, ele foi ouvido e, em seguida, liberado após se comprometer a comparecer em juízo quando for intimado.
- Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a cuidadora relatou que foi acusada de furtar uma xícara da cozinha e, ao tentar se defender, foi agarrada pela camisa, jogada no corredor e ofendida com palavrões.
A coluna Na Mira não conseguiu localizar defesa de Sérgio Luís dos Santos Lima. O espaço segue aberto para posicionamentos.