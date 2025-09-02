Filho que agrediu cuidadora na Asa Norte tem histórico de agressões

A coluna Na Mira apurou, com exclusividade, que Sérgio Luís dos Santos Lima, de 53 anos (foto em destaque), acusado de agredir a cuidadora da mãe idosa, em um prédio na Asa Norte, tem um vasto histórico de violência. A ocorrência policial recente foi registrada em 26 de agosto, na 2ª Delegacia de Polícia, mesma região administrativa onde o crime aconteceu. O caso é apurado como lesão corporal.

Leia também

Em junho de 2020, Sérgio Luís também foi detido e encaminhado à delegacia após arrombar a porta do apartamento de um vizinho. Segundo o relato da vítima, o episódio aconteceu por volta das 23h03. O morador relatou que ouvia música em volume moderado quando escutou uma forte pancada na porta.

Ao se aproximar, ouviu um segundo impacto, ainda mais violento. Ao tentar abrir a porta, notou que estava danificada e travada, impossibilitando a abertura. Ele solicitou perícia no local.

“Não houve dano”

Em depoimento, Sérgio Luís afirmou que agiu após ser incomodado, reiteradamente, por ruídos vindos do vizinho durante a madrugada. Ele alegou que o som de batuques em madeira costumava ocorrer apenas aos finais de semana, mas passou a ser constante, durando até as 4h ou 5h da manhã.

Segundo Sérgio, naquele dia, ele bateu com mais força na porta para que o vizinho o ouvisse, já que, em tentativas anteriores, nunca teve resposta. No entanto, negou ter causado qualquer dano ao local.

Ele argumentou que a porta em questão é antiga e desgastada, sendo ainda a original da construtora, instalada há cerca de 30 anos. Por esse motivo, acredita que os danos não foram causados por sua ação.

Além dessas ocorrências, Sérgio responde a um processo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) por tráfico de drogas e possui antecedentes criminais por ameaça e outras agressões. Ele também responde a um processo trabalhista.

Imagens:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Foto da porta arrombada do vizinho

Imagem obtida pelo Metrópoles 2 de 3

Como a porta do vizinho ficou

Imagem obtida pelo Metrópoles 3 de 3

Sérgio Luís dos Santos Lima, de 53 anos

Reprodução / Redes sociais

Quem é Sérgio Luís:

Sérgio Luís é psicólogo e mestre em capoeira.

Em seu perfil no LinkedIn, afirma ser graduado pela Universidade de Brasília (UnB), turma de 2000.

Ele relata experiência em Psicanálise, Análise Corporal, Psicologia Analítica, Psicologia Cognitiva, Vegetoterapia e Psicodrama.

Segundo ele, trabalh para ajudar pessoas com Síndrome do Pânico, Transtornos Depressivos e de Ansiedade, promovendo a transformação de um estado patológico e disfuncional para a melhor versão de si mesmas.

Homenagem no Senado

Em agosto de 2023, o portal Metrópoles publicou uma reportagem citando que Sérgio Luís foi homenageado pelo Dia do Líder Comunitário, no Senado. Ele recebeu a honraria das mãos do senador Izalci Lucas (PL-DF), que à época integrava a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro.

A reportagem também apurou que Sérgio Luís teria participado da invasão ao Congresso Nacional em 8 de janeiro. Meses depois, retornou ao local para receber a homenagem mencionada.

Agressão da cuidadora

Uma câmera de segurança no corredor do prédio onde a idosa mora registrou o momento em que a cuidadora é empurrada. Sem equilíbrio, ela cai no chão. Segundos depois, a idosa se aproxima e tenta ajudá-la.

Veja imagens:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Momento em que ela é empurrada e cai no chão

Imagem obtida pelo Metrópoles 2 de 3

Cuidadora caída no chão

Imagem obtida pelo Metrópoles 3 de 3

Idosa tenta ajudar a cuidadora

Imagem obtida pelo Metrópoles

No dia 26, toda a agressão de Sérgio contra a cuidadora foi flagrada por câmeras de segurança no condomínio.

Veja:

Entenda como a cuidadora que foi agredida:

No momento da agressão, vizinhos acionaram a Polícia Militar do DF (PMDF) após ouvirem gritos por socorro.

No local, a equipe policial encontrou a cuidadora no hall do prédio, sendo amparada por moradores.

O filho da idosa foi preso em outra saída do edifício. Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão.

Na delegacia, ele foi ouvido e, em seguida, liberado após se comprometer a comparecer em juízo quando for intimado.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a cuidadora relatou que foi acusada de furtar uma xícara da cozinha e, ao tentar se defender, foi agarrada pela camisa, jogada no corredor e ofendida com palavrões.

A coluna Na Mira não conseguiu localizar defesa de Sérgio Luís dos Santos Lima. O espaço segue aberto para posicionamentos.