Filho que matou pais foi preso em emissora após confissão em entrevista

O homem que confessou ter matado os próprios pais, desaparecidos desde 2017, foi preso logo após conceder entrevista a uma emissora de televisão em Albany, no estado de Nova York, na última quinta-feira (25/9). Lorenz Kraus, de 54 anos, admitiu no programa que assassinou Franz e Theresia Kraus e enterrou os corpos no quintal da casa da família. Ele foi detido pela polícia no estacionamento da emissora CBS6, momentos depois da exibição da entrevista.

O desaparecimento do casal estava sem solução havia quase oito anos. Em 2020, a investigação chegou a ser arquivada após vizinhos afirmarem que os Kraus teriam se mudado para a Alemanha. Como não havia registro oficial de desaparecimento, o inquérito não avançou.

A apuração foi retomada em maio deste ano, após uma checagem do Seguro Social levantar dúvidas sobre o paradeiro dos idosos. Sem qualquer indício de que ainda estivessem vivos, autoridades estaduais e federais ampliaram a investigação, incluindo a hipótese de fraude financeira.

Corpos localizados no quintal

Na quarta-feira (24/9), a polícia cumpriu mandado de busca na residência da família. Com apoio de cães farejadores, localizou um corpo enterrado no quintal. No dia seguinte, outro cadáver foi encontrado em uma área distinta do terreno.

O chefe de polícia de Albany, Brendon Cox, afirmou que os restos mortais provavelmente são de Franz e Theresia, mas ressaltou que a identificação depende de exames periciais.

Confissão na TV

Na entrevista à CBS6, Kraus disse que estrangulou a mãe e asfixiou o pai em 2017, alegando que ambos teriam “implicitamente” pedido para morrer. Segundo ele, a decisão foi motivada pela queda sofrida pela mãe e por uma cirurgia de catarata do pai.

O acusado afirmou ainda ver o crime como um “dever de filho” e declarou ter usado os benefícios sociais dos pais para fazer doações a pessoas pobres nas Filipinas.

Lorenz Kraus foi preso sem resistência logo após a confissão. Ele responde por dois homicídios em segundo grau e ocultação de cadáver. No tribunal, declarou-se inocente e permanece detido sem direito a fiança.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, comentou o caso: “É inacreditável pensar no ódio no coração de alguém, capaz de fazer isso com os próprios pais”.