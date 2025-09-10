Filhos de Bolsonaro pedem anulação de julgamento após falas de Fux

Filhos e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pedem a anulação do julgamento do ex-presidente na trama golpista. O pedido vem após a fala do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (10/9), na qual ele destacou a “incompetência absoluta” da Corte para julgar o caso.

A fala de Fux reacendeu a esperança de aliados de Bolsonaro, que ficaram eufóricos e festejaram o posicionamento do ministro. Em suas redes sociais, um dos filhos de Bolsonaro, o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), publicou: “Anula a Inquisição!”.

Leia também

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) justificou o pedido para anular o processo contra Bolsonaro e aliados, dizendo que “o cardápio de nulidades — inquestionáveis — para anular toda a farsa conduzida por Alexandre de Moraes é infinito”, após a fala de Fux.

Além dos filhos de Bolsonaro, parlamentares e figuras políticas alinhadas ao ex-presidente começaram a engrossar um coro nas redes sociais com a frase “anula tudo”, além de elogios ao ministro, como “Fux honra a toga”.

Na fala, celebrada pela oposição ao governo, Fux disse que “não compete ao STF realizar julgamento político. Não se pode confundir o papel do julgador com o agente político. É compromisso ético do julgador reafirmar que a Constituição vale para todos”. Fux ainda destacou a “incompetência absoluta” para julgar os réus.

A declaração dividiu políticos de esquerda e de direita.