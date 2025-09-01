Filhote de gato-do-mato raro é resgatado; veja imagens

Um filhote raro de gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) com pelagem escura, conhecido como melânico, foi encontrado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na última terça-feira (26). Apesar de parecer fofo, ele é um animal selvagem – e precisa ser resgatado por profissionais.

O melanismo pode aparecer em outras espécies de felinos, como a onça-preta (Panthera onca) e o leopardo melânico (Panthera pardus), popularmente conhecidos como pantera-negra.

Segundo a Fujama (Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente), ele foi encontrado em uma bananeira e resgatado por especialistas. O gato-do-mato está recebendo cuidados no Serviço de Atendimento de Animais Silvestres de Blumenau, da Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb).

O animal apresenta uma condição genética chamada melanismo, que deixa a pelagem escura. Segundo o biólogo Henrique Abrahão Charles, trata-se de uma característica rara, mas que pode ocorrer em várias espécies de felinos, como onças e leopardos.

O resgate reforça a importância da preservação da fauna local e dos cuidados com espécies silvestres, especialmente aquelas com características genéticas pouco comuns, que despertam atenção de biólogos e ambientalistas.