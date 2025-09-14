Filipe Luís justifica recusa ao Fenerbahçe: “Não era o momento”

Após a vitória contra o Juventude neste domingo (14/9), o treinador do Flamengo, Filipe Luís, explicou o motivo de ter recusado a proposta do Fenerbahçe, da Turquia. O técnico ressaltou o compromisso com o clube carioca.

“Primeiro, quando outros clubes ligam, me deixam muito feliz, porque existe um reconhecimento do nosso trabalho e do que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo que eu quero para a minha vida e a minha carreira. Não era o momento. Obviamente, que tenho um compromisso com esses jogadores e esse clube, e quero honrar”, disse.

Líder

Com a vitória deste domingo, o Flamengo chegou aos 50 pontos no Brasileirão, com um jogo a menos. O Palmeiras é o segundo, com 46 e duas partidas a cumprir. O Cruzeiro, que entra em campo nesta segunda-feira (15/9), está em terceiro, com 44.