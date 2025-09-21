Filipe Luís lamenta empate contra o Vasco: “Nos deixa triste”

Flamengo e Vasco empataram em 1 x 1 neste domingo (21/9), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o terceiro empate consecutivo no clássico da amizade. O Rubro-negro abriu o placar com Carrascal, enquanto Rayan marcou para o Gigante da Colina. Após a partida, o técnico Filipe Luís afirmou que o Flamengo criou mais oportunidades e considerou o empate um resultado normal.

“Tivemos chances claríssimas de fazer o segundo gol, eles tiveram algumas chances, nenhuma delas claríssima. E acabou que é um empate num clássico que não contávamos, queríamos vencer o jogo, mas temos que ter calma, existe um longo caminho pela frente. É um resultado que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal, quando você vem de uma sequência com menos de dois dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 21h30”

O resultado mantém o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, mas reduz a vantagem sobre o vice-líder Palmeiras. Agora, apenas dois pontos separam as equipes na briga pelo topo. Além disso, o Vasco completa 10 anos sem vencer o Rubro-negro na competição.

A última vitória do Cruzmaltino sobre o Flamengo na Série A foi em 2015. Na 28ª rodada daquele Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu por 2 a 1, com gols de Rodrigo e Nenê, enquanto Emerson Sheik marcou para o Flamengo.