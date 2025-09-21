Filipe Ret é denunciado ao MP após gritar por liberdade de Oruam

A apresentação de Filipe Ret no festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, ganhou repercussão não apenas pela música, mas também por uma fala polêmica. Logo no início do show, o rapper carioca gritou: “Liberdade pro Oruam, porra. MC não é bandido”. A declaração, feita diante de uma plateia numerosa, levou a vereadora paulistana Amanda Vettorazzo (União Brasil/SP) a protocolar uma denúncia contra o artista no Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Segundo a parlamentar, é “inadmissível” que um espaço público da cidade seja utilizado para defender alguém preso por ligação com facção criminosa. Para ela, a atitude do rapper foi um ato de apologia. Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido no meio artístico como Oruam, está detido no Complexo de Gericinó, no Rio, acusado de associação ao tráfico, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. “Bandido tem que estar preso e não podemos admitir que festivais sejam palanque para enaltecer vagabundo. Por isso, entrei com uma representação no Ministério Público contra o Filipe Ret”, disse ela.

A relação entre Amanda Vettorazzo e o rapper não é nova. Em janeiro, ela apresentou um Projeto de Lei que veta a contratação, pela Prefeitura, de artistas que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas. A medida ganhou o apelido de “Projeto Anti-Oruam” e já havia colocado a vereadora e fãs do gênero musical em clima de embate.

Nas redes sociais, Vettorazzo reiterou que sua preocupação é proteger crianças e adolescentes de conteúdos que, segundo ela, aceleram a “adultização infantil”. A denúncia contra Filipe Ret reforça a estratégia política da parlamentar, que tem adotado discursos duros contra o funk e o trap.

O Ministério Público ainda não se manifestou sobre o caso, e o portal LeoDias tenta localizar a defesa do rapper. Até o momento, Filipe Ret não se pronunciou oficialmente sobre a acusação.