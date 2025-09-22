Filmagens de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” são paralisadas após acidente com Tom Holland

O set do quarto filme do Teioso foi interrompido no Reino Unido depois que Tom Holland sofreu uma concussão leve durante as gravações. A produção deve ficar paralisada por alguns dias, enquanto o ator se recupera e o estúdio reorganiza o cronograma.
Segundo o The Hollywood Reporter, executivos da Sony se reúnem nesta segunda (22/9) para definir os próximos passos e a data de retomada. A previsão de estreia segue, por ora, para julho de 2026.
O que já se sabe do projeto
-
Título de trabalho: Homem-Aranha: Um Novo Dia.
-
Elenco confirmado: Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon.
-
Novidades: Sadie Sink (papel não revelado) e Jon Bernthal (Justiceiro) devem participar.
-
Direção: Destin Daniel Cretton.
-
Rumores: negociações para Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk) e possível retorno de Michael Mando como o Escorpião.
-
Enredo esperado: consequências de Sem Volta para Casa, com Peter Parker lidando com a vida após todos esquecerem sua identidade.
Situação de saúde
-
O ferimento foi classificado como concussão leve; a expectativa é de afastamento de poucos dias antes da reavaliação médica e da agenda.
Fonte: The Hollywood Reporter.
Redigido por ContilNet.