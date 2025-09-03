Filmes nacionais têm recorde de inscrição no 27º Festival do Rio

Escrito por Agência Brasil
A lista dos selecionados da Première Brasil, mostra competitiva para filmes brasileiros no Festival do Rio, foi divulgada nessa terça-feira (2) e mostra aumento das produções nacionais que alcançarão o público.

Este ano, o festival do Rio chega à sua 27° edição de 2 a 12 de outubro e recebeu, entre os inscritos nacionais e internacionais, 320 filmes brasileiros de longa duração.

“Nós estamos muito, muito felizes de ter este ano uma Première Brasil que é a maior que a gente já teve, não só a maior no número de inscritos, mas principalmente a maior no número de selecionados’’, comemora Ilda Santiago, diretora do festival.

‘’Acho que o sistema brasileiro neste ano em que é tão importante, muito relevante por tudo o que aconteceu, pelos nossos prêmios, acho que é o momento de a gente poder contar mais histórias, poder dizer que o talento brasileiro existe, então são 124 filmes selecionados. Há  filmes para todos os gostos, filmes em competição, documentários, curtas-metragens, séries brasileiras, esse é realmente para ser um momento de celebração e, principalmente, um momento que nos jogue para um futuro sólido, de uma indústria sólida e que a gente continue produzindo e podendo mandar essas histórias não só para fora do país, mas sobretudo contar para todo o Brasil.’’, acrescenta Santiago.

Entre os filmes de longa-metragem que participam da mostra competitiva estão:  A Vida de Cada Um, de Murilo Salles; Cyclone, de Flavia Castro; Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher; Coração das Trevas, de Rogério Nunes; Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte; e Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar. 

Também em competição, documentários terão sua estreia: Apolo, estreia com direção da atriz Tainá Müller, Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins, Honestino, de Aurélio Michiles,  Meu Coração Neste Pedacinho Aqui – Dona Onete, de Mini Kerti e Massa Funkeira, de Ana Rieper.

Além da mostra competitiva, filmes ainda inéditos nos cinemas e que estiveram no Festival de Cannes como O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho e Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira, terão sessões especiais no festival

Confira os filmes brasileiros selecionados:

PREMIÈRE BRASIL FICÇÃO

A Vida de Cada Um, de Murilo Salles 

Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher 

Coração das Trevas, de Rogério Nunes 

Cyclone, de Flavia Castro 

Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes 

Love Kills, de Luiza Shelling Tubaldini

Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães 

Ruas da Glória, de Felipe Sholl 

Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte 

Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar 

#SalveRosa, de Susanna Lira 

PREMIERE BRASIL DOCUMENTÁRIO

Amuleto, de Igor Barradas e Heraldo HB 

Apolo, de Tainá Müller e Isis Broken 

Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins 

Honestino, de Aurélio Michiles 

Massa Funkeira, de Ana Rieper 

Meu Coração Neste Pedacinho Aqui – Dona Onete, de Mini Kerti 

PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS 

Cartas Para…, de Vânia Lima 

Criadas, de Carol Rodrigues

Espelho Cigano, de João Borges 

Eu Não Te Ouço, de Caco Ciocler 

Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias 

Nada a Fazer, de Leandra Leal 

Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa 

Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert 

Uma Baleia Pode Ser Destroçada Como uma Escola de Samba, de Marina Meliande e Felipe Bragança (HORS CONCOURS)

PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS 

A Conspiração Condor, de André Sturm 

Anos 90: a Explosão do Pagode, de Emílio Domingos e Rafael Boucinha 

As Vitrines, de Flavia Castro 

(Des)controle, de Rosane Svartman e Carol Minêm

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho 

O Homem de Ouro, de Mauro Lima 

Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira

Perrengue Fashion, de Flávia Lacerda 

Perto do Sol é Mais Claro, de Régis Faria 

Por Nossa Causa, de Sergio Rezende 

Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien 

Sexa, de Gloria Pires 

90 Decibéis, de Fellipe Barbosa 

PREMIERE BRASIL RETRATOS 

Ary, de André Weller 

As Dores do mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues 

Fernanda Abreu – Da Lata, 30 anos, o documentário, de Paulo Severo 

Fôlego – Até Depois do Fim, de Candé Salles 

Gláucio Gill – Um Teatro em Construção, de Lea Van Steen e Rafael Cardoso

Meu Tempo É Agora, de Sandra Werneck

Milton Gonçalves, Além do Espetáculo, de Luís Antônio Pillar 

Não Sei Viver Sem Palavras, de André Brandão 

Ninguém Pode Provar Nada: a Inacreditável História de Ezequiel Neves, de Rodrigo Pinto 

O Brasil Que Não Houve – As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas, de Renato Terra e Arnaldo Branco 

Rei da Noite, de Cassu, Lucas Weglinski e Pedro Dumans 

Vou Tirar Você Desse Lugar, de Dandara Ferreira 

PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS 

Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo 

Com Causa, de Belisário Franca 

Do Outro Lado do Pavilhão, de Emilia Silveira 

Invencíveis, de Vitor Leite e Clarice Saliby 

Itacoatiaras, de Sergio Andrade e Patrícia Gouvêa 

Minha Terra Estrangeira, de João Moreira Salles, Louise Botkay e Coletivo Lakapoy 

Na Onda da Maré, de Lucia Murat 

O Pai e o Pajé, de Felipe Tomazelli, Luis Villaça e Iwarete Kaiabi 

Pau d’Arco, de Ana Aranha 

Reconhecidos, de Fernanda Amim e Micael Hocherman

Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz

PREMIERE BRASIL À MEIA-NOITE

A Própria Carne, de Ian SBF 

Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro 

Futuro Futuro, de Davi Pretto 

Nosferatu, de Cristiano Burlan

Quarto do Pânico, de Gabriela Amaral Almeida

PREMIERE BRASIL CLÁSSICOS

A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla 

Gêmeas, de Andrucha Waddington

Hermeto Campeão, de Thomas Farkas

Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez

PREMIERE BRASIL GERAÇÃO 

Aventuras de Makunáima – Histórias Encantadas da Amazônia, de Chico Faganello 

Criaturas – Uma Aventura entre Dois Mundos, de Juarez Precioso 

Papaya, de Priscilla Kellen 

Quatro Meninas, de Karen Suzane

Tainá e os Guardiões da Amazônia – Em Busca da Flecha Azul, de Alê Camargo e Jordan Nugem

Trago seu amor, de Claudia Castro 

PREMIERE BRASIL SÉRIES

Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, de Andrucha Waddington

Ayô, de Yasmin Thayná 

De Menor, de Caru Alves de Souza

Tremembé, de Vera Egito

COPRODUÇÕES BRASILEIRAS

 La Quinta, de Silvina Schnicer (Argentina, Brasil, Chile, Espanha)

 O Riso e a Faca, de Pedro Pinho (Portugal, Brasil, França, Romênia)

 The Black Snake, de Aurélien Vernhes-Lermusiaux (França, Colômbia, Brasil)

PREMIERE BRASIL CURTAS

Alice, de Gabriel Novis

DIU, de Camila Schincaglia

Final 99, de Frederico Ruas

Habitar o Tempo, de Cristiana Grumbach

Jacaré, de Victor Quintanilha

Laudelina e a Felicidade Guerreira, de Milena Manfredini

Meu Amigo Satanás, de Aristeu Araújo e Carlos Segundo

Miranha, de Zahy Tentehar e Luis Bolognesi

O Faz-Tudo, de Fabio Leal

Os Quatro Exílios de Herbert Daniel, de Daniel Favaretto

Peixe Morto, de João Fontenele

Quando Eu For Grande?, de Mano Cappu

Replika, de Piratá Waurá e Heloisa Passos

Safo, de Rosana Urbes

Sebastiana, de Pedro de Alencar

PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS CURTAS

Brasa, de Diane Maia 

João-de-Barro, de Daniel Jaber e Lu Damasceno 

Klaustrofobia, de João Londres 

Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique

Ponto Cego, de Luciana Vieira e Marcel Beltrán 

Presépio, de Felipe Bibian

Sandra, de Camila Márdila 

Sobre Ruínas, de Carol Benjamin 

PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS – CURTAS

A Tragédia da Lobo Guará, de Kimberly Palermo

Entre nós, vive o rio, de Day Rodrigues

Réquiem para Moïse, de Susanna Lira e Caio Barretto Briso

São as Regras, de Flávia Vieira

Tia Morgana, de Athena Sofia

Vípuxovuko – Aldeia, de Dannon Lacerda

PREMIERE BRASIL PANORAMA CARIOCA DE CURTAS

Crônicas Marginais, de Marcos Braz da Cruz Eleoterio 

Memória das Águas, de Catu Rizo

O Menino e as Borboletas Zumbis, de Pê Moreira e Thomas Argos

Teia, de Claudia Castro

PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS CURTAS

Coração Bandeja, de Jonas Araújo 

Memórias com Vista pro Mar, de Marton Olympio 

Samba Infinito, de Leonardo Martinelli

Transferências, de Gabriel Edel

PREMIERE BRASIL RETRATOS – CURTAS

Eunice Gutman Tem Histórias, de Lucas Vasconcelos

Marina Colasanti, Entre a Sístole e a Diástole, de Alessandra Colasanti

Sem a Mida Não Dá, de Pedro Carvana e Rao

