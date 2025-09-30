Fim da linha: acusado de mais de 20 furtos é preso no centro de Sena Madureira; veja detalhes

Na noite desta segunda-feira (29) a Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu efetuar a prisão do nacional Erlan Silveira de Almeida, 36 anos. Em seu desfavor, havia um mandado de prisão preventiva em aberto decorrente de vários furtos que ele praticou no município.

Para se ter uma ideia, somente nesse ano o mesmo é suspeito de cometer mais de 20 furtos em Sena Madureira. Nem mesmo a igreja católica Nossa Senhora da Conceição escapou de suas ações delituosas.

O acusado foi abordado na Rua Piauí, região central da cidade e não ofereceu resistência. “Tivemos uma prisão positiva relacionada a esse infrator que é contumaz na prática de crime patrimonial, especialmente furtos. Em todos os casos que tomamos ciência, ele foi preso em flagrante ou então foi confeccionado boletim circunstanciando os fatos. Agora, ele se encontra à disposição da justiça”, destacou o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM.

Erlan Silveira é natural do Estado de Rondônia, precisamente de Espigão D`Oeste. Há algum tempo, ele se encontra em Sena Madureira transgredindo a lei.

Por se tratar de um mandado de prisão preventiva, Erlan deverá ser encaminhado para o presídio Evaristo de Moraes.