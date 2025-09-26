Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil

A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, no Estádio O Cruzeirão, a partir das 18h30. Serão disputadas partidas dos times masculinos e femininos.

A competição teve início no segundo semestre de 2024 com campeonatos internos que selecionaram os melhores times de cada uma das seis vilas participantes: Vila São Pedro, Vila Santa Rosa, Santa Luzia do Pentencoste, Santa Luzia da BR-364, Vila Lagoinha, Vila Liberdade e Deracre.

A Supercopa agora reúne os times campeões masculino e femininos dessas comunidades e as finais prometendo um espetáculo de alto nível técnico.

Batalhas Finais: Em Busca da Glória e de Premiações

A final masculina coloca frente a frente o Força Jovem, representante da Vila São Pedro, e o Croácia, da Vila Lagoinha. Ambos os finalistas garantiram suas vagas após uma disputada fase de grupos realizada na última semana. A premiação para o campeão masculino será de R$ 6.000, enquanto o vice-campeão levará R$ 4.000.

No feminino, a decisão será em um jogo único e direto. O confronto pelo título será entre Meninas da Vila, da Vila Santa Rosa, e Morro da Pedra, do Rio Liberdade. O time campeão será premiado com R$ 4.000, e o segundo lugar receberá R$ 2.000.