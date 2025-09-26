26/09/2025
Universo POP
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer

Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil

Serão disputadas partidas dos times masculinos e femininos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, no Estádio O Cruzeirão, a partir das 18h30. Serão disputadas partidas dos times masculinos e femininos.

A competição teve início no segundo semestre de 2024 com campeonatos internos que selecionaram os melhores times de cada uma das seis vilas participantes: Vila São Pedro, Vila Santa Rosa, Santa Luzia do Pentencoste, Santa Luzia da BR-364, Vila Lagoinha, Vila Liberdade e Deracre.

Serão disputadas partidas dos times masculinos e femininos/Foto: Cedida

A Supercopa agora reúne os times campeões masculino e femininos dessas comunidades e as finais prometendo um espetáculo de alto nível técnico.

Para o campeão masculino será de R$ 6.000, enquanto o vice-campeão levará R$ 4.000/Foto: Cedida

Batalhas Finais: Em Busca da Glória e de Premiações

A final masculina coloca frente a frente o Força Jovem, representante da Vila São Pedro, e o Croácia, da Vila Lagoinha. Ambos os finalistas garantiram suas vagas após uma disputada fase de grupos realizada na última semana. A premiação para o campeão masculino será de R$ 6.000, enquanto o vice-campeão levará R$ 4.000.

Prefeito Zequinha/Foto: Cedida

No feminino, a decisão será em um jogo único e direto. O confronto pelo título será entre Meninas da Vila, da Vila Santa Rosa, e Morro da Pedra, do Rio Liberdade. O time campeão será premiado com R$ 4.000, e o segundo lugar receberá R$ 2.000.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost