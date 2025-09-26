26/09/2025
Final feliz em “Vale Tudo”: Afonso sobrevive à leucemia e fica com Solange e os filhos gêmeos

Escrito por Portal Leo Dias
O destino de Afonso (Humberto Carrão) em “Vale Tudo” finalmente está definido – e é dos melhores. Depois de muita especulação sobre uma possível morte trágica, o filho de Odete Roitman (Débora Bloch) vai sobreviver à leucemia e ganhar um desfecho emocionante ao lado de Solange (Alice Wegmann) e dos filhos gêmeos.

Desde que a autora Manuela Dias assumiu a novela, o público tem sido pego de surpresa com mudanças corajosas nas tramas. A tensão em torno da saúde de Afonso aumentou capítulo após capítulo, e a possibilidade de uma despedida comovente chegou a ser cogitada nos bastidores. Mas agora está confirmado: Afonso não só vai se recuperar como aparecerá bem, cercado de amor, no último episódio da novela.

O final feliz da história começa a se desenhar no antepenúltimo capítulo, que vai ao ar no dia 15 de outubro. É quando Solange dá à luz os gêmeos, em uma sequência cheia de emoção que deve marcar a reta final da trama. No mesmo episódio, Fátima (Bella Campos) também terá seu filho com César (Cauã Reymond), que não acompanhará a ex-amante.

Enquanto a maternidade de Solange será vivida cercada de amor e amigos – além do amado -, a vilãzinha do horário nobre terá a presença apenas de Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes).

A presença de Afonso no último capítulo, já recuperado, ao lado da mulher e dos filhos, vem como uma recompensa após os últimos momentos difíceis vividos pelo personagem.

