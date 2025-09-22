“Fiquei muito mexida”, diz Giovanna Lancellotti sobre cenas de violência em “Dona de Mim”

Giovanna Lancellotti não esconde o impacto de gravar uma das sequências mais delicadas de “Dona de Mim”. A atriz, que dá vida à Kami, revela que ficou profundamente abalada com o enredo que mostra sua personagem sendo vítima de um ataque de um stalker.

“Infelizmente a violência que a Kami sofre é uma realidade para muitas mulheres fora da ficção. São cenas muito importantes, porque elas retratam essa realidade e, de alguma forma, servem como denúncia. Fiquei muito mexida quando li os capítulos, e busquei me munir de muita informação, de muito estudo e permiti emprestar toda a minha sensibilidade para essas sequências. São cenas intensas, que exigiram muita concentração e entrega. Minha e de toda a equipe que estava no set”, conta a atriz.

Na história, Kami sofre o abuso logo após ser demitida da Boaz. O episódio a deixa em estado de choque, mas, com apoio de amigos como Leo (Clara Moneke) e Marlon (Humberto Morais), ela encontra forças para registrar a denúncia.

A autora Rosane Svartman destaca a importância de tratar o tema com responsabilidade. “A violência contra a mulher acontece na nossa sociedade, infelizmente. É um assunto recorrente no noticiário, o que reforça a relevância. Podemos propor reflexão, informar diferentes gerações e mostrar que existem caminhos de denúncia e acolhimento”, explica.

Por se tratar de um tema sensível, a Globo vai exibir, ao final do capítulo, uma cartela com os canais oficiais de denúncia contra a violência doméstica. A estratégia reforça o compromisso da novela de transformar a ficção em reflexão social.

Mais do que uma virada na trama, essa fase de “Dona de Mim” traz para o horário um debate urgente. E a entrega de Giovanna Lancellotti, que admite o peso emocional de encarar o tema, ajuda a dar à novela a força que vai além da ficção: a de provocar reflexão.