Fiscalização apreende aves silvestres transportadas ilegalmente em Feijó

Durante fiscalização realizada no último sábado (27), no km 484 da BR-364, no município de Feijó, os agentes registraram duas ocorrências distintas que resultaram na apreensão de três aves silvestres da espécie Curió (Sporophila angolensis).

Os animais estavam sendo transportados em gaiolas sujas, sem alimentação adequada e sem a documentação exigida por lei, caracterizando crime ambiental.

Os responsáveis assinaram termo de comparecimento em juízo, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). As aves foram entregues ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que as encaminhou ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Rio Branco, onde receberão os cuidados necessários.

Segundo a nota da PRF, a ação reforça o trabalho de combate ao tráfico e à manutenção irregular de animais silvestres, prática que ameaça espécies nativas e compromete o equilíbrio ambiental.