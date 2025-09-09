Fiuk se manifesta sobre tentativa de invasão a camarim de Travis Scott

Fiuk resolveu dar sua versão sobre a polêmica envolvendo seu nome e do rapper norte-americano Travis Scott. Conforme a coluna Fábia Oliveira divulgou, o cantor protagonizou momentos de confusão nos bastidores do after da apresentação do artista no The Town.

Após a repercussão do caso, na segunda-feira (8/9), o cantor usou os stories para falar sobre o caso: “Eu cheguei a uma conclusão aqui: acho que ser educado hoje, fazer força pra ser maneiro, porque ninguém é perfeito. Tipo, escolher ser legal é difícil”, desabafou.

Leia também

E continuou: “É difícil ser educado o tempo inteiro, você lutar contra seus pensamentos o tempo inteiro pra ser fiel aos seus princípios, mas isso não tá na moda”, reclamou.

Detalhes do caso

Ainda na postagem, Fiuk contou que tem saído pouco: “Porra, a única vez que decido sair de casa, que estou saindo pouco. Vou lá e, claro que é muvuca esse eventos, mas eu curto do meu jeitinho”, declarou, antes de completar:

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Filho do cantor Fábio Jr., o músico Fiuk é outro famoso da vizinhança

2 de 9

Fiuk

Reprodução/Instagram 3 de 9

Reproduçaõ redes sociais 4 de 9

Fiuk

Reprodução 5 de 9

Fiuk e Fábio Jr.

Reprodução 6 de 9

Reprodução. 7 de 9

Reprodução. 8 de 9

Reprodução. 9 de 9

Fiuk e Fábio Jr.

reprodução/redes sociais.

“Foi a hora que a gente estava indo embora. O Travis começou a causar ali, travou tudo. Mano, eu sou de boa, véio. Cada artista é um artista, não me envolvo. Estava ali esperando liberar, mas acho que isso não vende, né? Foda”, comentou.

Posicionamento da equipe

Procurada pela imprensa, a assessoria do cantor também emitiu um comunicado sobre o assunto: “A informação de que o cantor, compositor e ator Fiuk tentou invadir o camarim de um cantor estrangeiro ou se envolveu em qualquer discussão com um repórter do SBT, não procede“, pontuou o texto enviado à Quem.

O Fiuk e muito lord viu. Eu já tinha mandado todo mundo pra .

Olha o jeito que ele fala sobre essas fake News. Fofo pic.twitter.com/zsdhNBZpJN — Andrea (@Andrea82866591) September 9, 2025

No fim, a equipe ainda comentou a treta com o repórter do SBT: “A entrevista com o jornalista ocorreu normalmente, com todas as perguntas respondidas. Mesmo que o jornalista não tenha seguido de forma profissional e respeitosa, o artista manteve uma postura cordial, e, em nenhum momento foi desrespeitoso”, encerrou.