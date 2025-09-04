Flagra de traição: mulher encontra marido com amiga em casa e reage com vassourada; veja o vídeo

Caso inusitado viralizou em grupos de redes sociais; marido ficou ferido e mulher com quem ele estava fugiu

Um episódio inusitado chamou atenção recentemente quando uma mulher flagrou o marido mantendo contato íntimo com uma amiga conhecida como “Carla Gorda”, dentro da residência do casal. A esposa, descrita como prática de esportes e frequentadora de academia, reagiu imediatamente ao flagrante e agrediu os dois com uma vassoura.

Mulher flagra marido traindo com amiga e reage com vassourada/Foto: Reprodução

Segundo relatos, Carla conseguiu sair do local e não foi mais localizada. O marido, por sua vez, ficou com o nariz sangrando devido à agressão.

O vídeo do episódio começou a circular em grupos de redes sociais nesta segunda-feira. Até o momento, a cidade onde o caso ocorreu não foi informada.

Veja o vídeo:

