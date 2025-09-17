Flagrante: garupa de motocicleta faz bebê de mochila em SC

Um jeito curioso, perigoso e irregular de carregar um bebê na garupa de uma moto em Itajaí (SC) rendeu imagens que serviram de alerta. A Coordenadoria de Trânsito (Codetran) usou a foto nas redes sociais para destacar: é proibido levar crianças menores de 10 anos em motocicletas. Além disso, o uso de capacete é obrigatório.

No flagrante feito por outros motoristas nessa terça-feira (16/9), o bebê estava preso às costas da passageira. Enquanto os adultos circulavam de capacete, a criança ficou pendurada como uma “mochila”, virada para a rua.

