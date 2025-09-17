Flagrante: garupa de motocicleta faz bebê de mochila em SC

Um jeito curioso, perigoso e irregular de carregar um bebê na garupa de uma moto em Itajaí (SC) rendeu imagens que serviram de alerta. A Coordenadoria de Trânsito (Codetran) usou a foto nas redes sociais para destacar: é proibido levar crianças menores de 10 anos em motocicletas. Além disso, o uso de capacete é obrigatório.
Leia também
-
Jovem morre atropelada após ser arremessada de garupa de moto de app
-
Vídeo mostra prefeito em garupa de moto: “Dando uns grau nervoso”
-
Vídeo: fio solto corta pescoço e derruba mulher de garupa de moto
-
Jovem é preso por matar a namorada em garupa de moto em Goiânia
No flagrante feito por outros motoristas nessa terça-feira (16/9), o bebê estava preso às costas da passageira. Enquanto os adultos circulavam de capacete, a criança ficou pendurada como uma “mochila”, virada para a rua.
Leia a matéria completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.