Flamengo atualiza boletim médico de titulares da equipe. Confira

O Flamengo divulgou, nesta quarta-feira (10/9), a situação médica de quatro jogadores do elenco. O lateral Alex Sandro iniciou atividades em campo acompanhado pela fisioterapia. Já o meia Erick, em recuperação de fratura no quinto metatarso do pé direito, passará por exames na sexta-feira (12/9) para avaliar a evolução.

Jorginho segue com resquícios de dor no músculo

Erick teve fratura no quinto metatarso

Varela apresentou quadro de pubalgia

Alex Sandro iniciou trabalho com fisioterapia

Enquanto isso, meio-campista Jorginho segue em tratamento no Departamento Médico (DM) por conta de dores residuais no músculo posterior da coxa esquerda. Por fim, o lateral Varela se reapresentou ao plantel carioca com quadro de pubalgia e será reavaliado diariamente.

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 47 pontos em 21 partidas e tem um jogo a menos que o vice-líder Cruzeiro, que soma 44 pontos conquistados. Além disso, o time comandado pelo técnico Filipe Luís busca voltar a ser protagonista na Libertadores e encara o Estudiantes nas quartas de final da competição.

Confira o boletim médico na íntegra:

ALEX SANDRO

Lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nesta quarta-feira (10).

ERICK

Em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira (12) meia realizará Tomografia Computadorizada para acompanhar a evolução.

JORGINHO

Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, jogador segue em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

VARELA

Lateral se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube e será reavaliado diariamente.