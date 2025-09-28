Flamengo desembarca em SP com ônibus da Trans Acreana e detalhe de brasão do Acre chama atenção

A delegação do Flamengo desembarcou em São Paulo na noite desta sexta-feira (26), onde se prepara para enfrentar o Corinthians, neste domingo (28), na Neo Química Arena, em mais um clássico nacional.

Um detalhe curioso chamou a atenção de torcedores e da imprensa no desembarque. Os jogadores chegaram em um ônibus da Trans Acreana, empresa de transporte intermunicipal tradicionalmente usada em viagens no estado do Acre. O veículo ainda trazia o brasão do governo acreano estampado na lateral, o que gerou comentários nas redes sociais.

Fundada no Norte do país, a Trans Acreana é conhecida mundialmente por realizar a viagem de ônibus mais longa do planeta. O trajeto liga o Rio de Janeiro a Lima, no Peru, com mais de seis mil quilômetros de estrada, cruzando diversos estados brasileiros e chegando à capital peruana após dias de percurso.

A cena inusitada acabou se tornando um atrativo à parte para os torcedores que acompanharam a chegada do Rubro-Negro.

Veja o vídeo: