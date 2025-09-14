Flamengo não vence o Juventude fora de casa há 30 anos

Líder do Brasileirão, o Flamengo terá um desafio complicado neste domingo (14/9), às 16h (horário de Brasília). O Rubro-Negro viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, em duelo válido pela 23ª rodada da competição.
Mesmo com a diferença na tabela — o Flamengo no topo e o Juventude em 18º, dentro da zona de rebaixamento —, o confronto promete equilíbrio. Isso porque o time da Gávea carrega um histórico nada favorável atuando em Caxias do Sul.
Confira os números e boas opções de apostas para o duelo. Inclusive, se vai apostar no jogo, veja como apostar com as melhores casas de apostas do momento!
Quem vai vencer o jogo?
- Juventude: Odds* 8.00 na bet365
- Empate: Odds* 4.75 na bet365
- Flamengo: Odds* 1.40 na bet365
As odds acima indicam que, se você apostar R$10 que o Juventude irá manter a escrita vencendo o Flamengo, e seu palpite se confirmar, o retorno será de R$80.
Longo jejum em Caxias do Sul
O retrospecto em Caxias do Sul ndica que a missão do Fla não será simples.
Em 15 jogos no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu sete, perdeu apenas duas vezes e empatou seis.
A última vitória do Flamengo no estádio ocorreu há quase 30 anos: em 1º de outubro de 1997, quando venceu por 1 a 0, com gol contra de Rodrigo Costa.
Desde então, nos últimos cinco encontros em solo gaúcho, o Jaconero somou três vitórias e dois empates.
Veja os últimos cinco jogos entre Juventude e Flamengo em Caxias-RS
Campeonato Brasileiro 2024
Data: 26/6/2024
Local: Alfredo Jaconi
Juventude 2×1 Flamengo
Gols: Lucas Barbosa e Mandaca (JUV); Pedro (FLA)
Campeonato Brasileiro 2022
Data: 9/11/2022
Local: Alfredo Jaconi
Juventude 2×2 Flamengo
Gols: Paulo Henrique e Jádson (JUV); Matheuzinho e Werton (FLA)
Campeonato Brasileiro 2021
Data: 27/6/2021
Local: Alfredo Jaconi
Juventude 1×0 Flamengo
Gol: Matheus Peixoto (JUV)
Campeonato Brasileiro 2007
Data: 23/9/2007
Local: Alfredo Jaconi
Juventude 2×2 Flamengo
Gols: Vanzini e Tiago Cavalcanti (JUV); Leo Moura e Leonardo (FLA)
Campeonato Brasileiro 2006
Data: 30/8/2006
Local: Alfredo Jaconi
Juventude 1×0 Flamengo
Gol: Antônio Carlos(JUV)
Qual placar mais se repetiu?
- Juventude 2×2 Flamengo: Odds* 23.00 na bet365
Para quem quiser explorar outros mercados, o placar correto é uma boa opção. Nos 15 jogos disputados no Alfredo Jaconi, em quatro deles aconteceu o empate em 2 a 2. Se você apostar R$ 10 e o placar se repetir, o retorno será de R$ 230.
Pedro vai balançar as redes?
- Pedro marca a qualquer momento: Odds* 2.00 na bet365
Depois de um período abaixo das expectativas e desentendimentos com o treinador Filipe Luís, Pedro recuperou o bom futebol.
Nas últimas quatro partidas pelo Flamengo, o atacante marcou seis gols, incluindo um hat-trick na goleada por 8 a 0 diante do Vitória.
Como chegam as equipes
Sob o comando de Thiago Carpini, o Juventude vem se recuperando no Campeonato Brasileiro.
No último dia 30, o Jaconero visitou o Ceará e venceu o Vozão por 1 a 0. O gol foi anotado por Mandaca.
Já o Flamengo viu uma sequência de seis vitórias consecutivas ser interrompida. No dia 31 de agosto, a equipe comandada por Filipe Luís até abriu o placar contra o Grêmio com Arrascaeta, mas sofreu o empate e ficou no 1 a 1.
Onde assistir Juventude x Flamengo
A partida entre Juventude e Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming).
*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 12/09/2025