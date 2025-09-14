Flamengo não vence o Juventude fora de casa há 30 anos

Líder do Brasileirão, o Flamengo terá um desafio complicado neste domingo (14/9), às 16h (horário de Brasília). O Rubro-Negro viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, em duelo válido pela 23ª rodada da competição.

Mesmo com a diferença na tabela — o Flamengo no topo e o Juventude em 18º, dentro da zona de rebaixamento —, o confronto promete equilíbrio. Isso porque o time da Gávea carrega um histórico nada favorável atuando em Caxias do Sul.

Confira os números e boas opções de apostas para o duelo. Inclusive, se vai apostar no jogo, veja como apostar com as melhores casas de apostas do momento!

Quem vai vencer o jogo?

As odds acima indicam que, se você apostar R$10 que o Juventude irá manter a escrita vencendo o Flamengo, e seu palpite se confirmar, o retorno será de R$80.

Longo jejum em Caxias do Sul

O retrospecto em Caxias do Sul ndica que a missão do Fla não será simples.

Em 15 jogos no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu sete, perdeu apenas duas vezes e empatou seis.

A última vitória do Flamengo no estádio ocorreu há quase 30 anos: em 1º de outubro de 1997, quando venceu por 1 a 0, com gol contra de Rodrigo Costa.

Desde então, nos últimos cinco encontros em solo gaúcho, o Jaconero somou três vitórias e dois empates.

Veja os últimos cinco jogos entre Juventude e Flamengo em Caxias-RS

Campeonato Brasileiro 2024

Data: 26/6/2024

Local: Alfredo Jaconi

Juventude 2×1 Flamengo

Gols: Lucas Barbosa e Mandaca (JUV); Pedro (FLA)

Campeonato Brasileiro 2022

Data: 9/11/2022

Local: Alfredo Jaconi

Juventude 2×2 Flamengo

Gols: Paulo Henrique e Jádson (JUV); Matheuzinho e Werton (FLA)

Campeonato Brasileiro 2021

Data: 27/6/2021

Local: Alfredo Jaconi

Juventude 1×0 Flamengo

Gol: Matheus Peixoto (JUV)

Campeonato Brasileiro 2007

Data: 23/9/2007

Local: Alfredo Jaconi

Juventude 2×2 Flamengo

Gols: Vanzini e Tiago Cavalcanti (JUV); Leo Moura e Leonardo (FLA)

Campeonato Brasileiro 2006

Data: 30/8/2006

Local: Alfredo Jaconi

Juventude 1×0 Flamengo

Gol: Antônio Carlos(JUV)

Qual placar mais se repetiu?

Para quem quiser explorar outros mercados, o placar correto é uma boa opção. Nos 15 jogos disputados no Alfredo Jaconi, em quatro deles aconteceu o empate em 2 a 2. Se você apostar R$ 10 e o placar se repetir, o retorno será de R$ 230.

Pedro vai balançar as redes?

Pedro marca a qualquer momento: Odds* 2.00 na bet365

Depois de um período abaixo das expectativas e desentendimentos com o treinador Filipe Luís, Pedro recuperou o bom futebol.

Nas últimas quatro partidas pelo Flamengo, o atacante marcou seis gols, incluindo um hat-trick na goleada por 8 a 0 diante do Vitória.

Como chegam as equipes

Sob o comando de Thiago Carpini, o Juventude vem se recuperando no Campeonato Brasileiro.

No último dia 30, o Jaconero visitou o Ceará e venceu o Vozão por 1 a 0. O gol foi anotado por Mandaca.

Já o Flamengo viu uma sequência de seis vitórias consecutivas ser interrompida. No dia 31 de agosto, a equipe comandada por Filipe Luís até abriu o placar contra o Grêmio com Arrascaeta, mas sofreu o empate e ficou no 1 a 1.

Onde assistir Juventude x Flamengo

A partida entre Juventude e Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 12/09/2025