Flamengo pode ter Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro no calendário brasileiro; entenda

O Flamengo poderá ter uma data oficial no calendário nacional. Um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Dimas Gadelha (PT-RJ), nesta segunda-feira (29/9), propõe a criação do Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro, a ser celebrado em 13 de dezembro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Tempo Real RJ.

A escolha do dia remete ao título mundial de 1981, quando o time, com nomes como Zico, Leandro e Júnior, venceu o Liverpool-ING e conquistou o troféu que marcou época no futebol brasileiro. De acordo com o texto, o objetivo é reconhecer o impacto cultural da conquista, fortalecendo a memória coletiva e a identidade do torcedor rubro-negro.

O Flamengo venceu o Fluminense por 5 a 0 no último jogo de Zico pelo clube. Foto: Reprodução
Zico marcou um dos gols da vitória do Flamengo por 5 a 0 sobre o Fluminense, pelo Brasileirão de 1989. Foto: Reprodução
O projeto prevê que o Poder Público possa desenvolver ações culturais, esportivas e educativas relacionadas à data. A proposta argumenta que o título mundial de 1981 ultrapassa os limites do esporte, tornando-se um símbolo da cultura popular do Brasil.

O texto ainda será avaliado pelas comissões da Câmara dos Deputados antes de seguir para votação em plenário. Caso aprovado, o Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro passará a integrar o calendário oficial do país, com celebração anual marcada para 13 de dezembro.

