flamengo-quebra-tabu-de-quase-28-anos-contra-o-juventude

Com a vitória por 2 x 0 sobre o Juventude neste domingo (14/9), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo quebrou um tabu que perdurou exatos 27 anos, 11 meses e 13 dias. A equipe não derrotava o time gaúcho no Alfredo Jaconi, desde 1º de outubro de 1997.
Na ocasião, um chute de Bruno Quadros se transformou em gol contra do zagueiro Rodrigo. Desde então, foram sete derrotas e seis empates nesse estádio.
Confira o retrospecto
- Juventude 2 × 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2024
- Juventude 1 × 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2022
- Juventude 1 × 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2021
- Juventude 2 × 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2007
- Juventude 1 × 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2006
- Juventude 2 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2005
- Juventude 1 x 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2004
- Juventude 2 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2003
- Juventude 1 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2001
- Juventude 2 x 1 Flamengo – Copa do Brasil 2001
- Juventude 1 x 1 Flamengo – Copa João Havelange 2000
- Juventude 3 x 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro 1999
- Juventude 3 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro 1997
O Flamengo é o atual líder do Brasileirão. A equipe carioca soma 50 pontos em 22 partidas.
