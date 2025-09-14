flamengo-quebra-tabu-de-quase-28-anos-contra-o-juventude

Com a vitória por 2 x 0 sobre o Juventude neste domingo (14/9), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo quebrou um tabu que perdurou exatos 27 anos, 11 meses e 13 dias. A equipe não derrotava o time gaúcho no Alfredo Jaconi, desde 1º de outubro de 1997.

Na ocasião, um chute de Bruno Quadros se transformou em gol contra do zagueiro Rodrigo. Desde então, foram sete derrotas e seis empates nesse estádio.

Confira o retrospecto

Juventude 2 × 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2024

Juventude 1 × 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2022

Juventude 1 × 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2021

Juventude 2 × 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2007

Juventude 1 × 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2006

Juventude 2 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2005

Juventude 1 x 0 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2004

Juventude 2 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2003

Juventude 1 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2001

Juventude 2 x 1 Flamengo – Copa do Brasil 2001

Juventude 1 x 1 Flamengo – Copa João Havelange 2000

Juventude 3 x 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro 1999

Juventude 3 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro 1997

O Flamengo é o atual líder do Brasileirão. A equipe carioca soma 50 pontos em 22 partidas.

