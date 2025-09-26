Flamengo se manifesta após rumores de festança “secreta” de jogadores

O Clube de Regatas do Flamengo divulgou uma nota oficial nessa sexta-feira (26/9) em que se posiciona contra rumores que circularam envolvendo suposta festa de jogadores em Buenos Aires após a vitória sobre o Estudiantes, pela CONMEBOL Libertadores.
Segundo o que circulou, nomes como Léo Pereira e Éverton Cebolinha estariam entre os jogadores citados. Além deles, outros seis atletas também foram mencionados: Saúl, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e Wallace Yan.
O suposto “after” teria causado atrito dos atletas comprometidos com suas companheiras.
Vale destacar que, nessa sexta-feira (26/9), a influenciadora Karoline Lima confirmou o fim de seu relacionamento com Léo Pereira, sem informar os motivos da separação.
O que disse o Flamengo
O clube, no entanto, afirmou que a delegação retornou ao hotel às 2h30 da manhã, após a classificação, e que jogadores e comissão técnica seguiram diretamente para o jantar, onde permaneceram até as 4h.
Ainda conforme a nota, às 9h30 desta sexta-feira, os atletas não titulares já estavam em deslocamento para treinamento, enquanto os demais realizaram trabalhos regenerativos no hotel.
O Flamengo também ressaltou que o Sheraton Greenville Polo & Golf Resort, local em que a delegação estava hospedada, fica em uma região afastada de Buenos Aires e distante de centros urbanos com vida noturna, o que, segundo o clube, reforça a inconsistência dos rumores.
Na nota, a equipe de comunicação do clube da Gávea classificou os rumores como “um episódio lamentável” e informou que tomará medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.