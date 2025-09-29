Flamengo tem trio na pré-lista da Seleção para amistosos contra Coreia do Sul e Japão

O Flamengo pode ter três representantes na Seleção Brasileira nos próximos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Léo Ortiz, Alex Sandro e Samuel Lino estão entre os nomes da pré-lista elaborada por Carlo Ancelotti.
A convocação final será divulgada nesta quarta-feira (1°/10), às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.
Os três atletas vêm sendo peças importantes no time titular rubro-negro. Na última semana, começaram jogando diante do Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores. Já contra o Corinthians, no domingo (28/9), apenas Alex Sandro iniciou no banco, mas entrou no segundo tempo.
Essa não é a primeira vez que o trio aparece entre os cotados. Na convocação anterior, para os jogos contra Chile e Bolívia, Ortiz, Alex Sandro e Samuel Lino também figuraram na pré-lista, acompanhados por Léo Pereira e Danilo. Na ocasião, somente Samuel Lino acabou chamado, sendo titular na derrota para os bolivianos.
