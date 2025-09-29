29/09/2025
Universo POP
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo

Flamengo tem trio na pré-lista da Seleção para amistosos contra Coreia do Sul e Japão

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
flamengo-tem-trio-na-pre-lista-da-selecao-para-amistosos-contra-coreia-do-sul-e-japao

O Flamengo pode ter três representantes na Seleção Brasileira nos próximos amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Léo Ortiz, Alex Sandro e Samuel Lino estão entre os nomes da pré-lista elaborada por Carlo Ancelotti.

A convocação final será divulgada nesta quarta-feira (1°/10), às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Veja as fotos

Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo
Léo Ortiz segue para o treino do Flamengo, no Rio de JaneiroFotos: Gilvan de Souza/Flamengo
Reprodução/Gilvan de Souza/Flamengo
Samuel Lino durante jogo da Copa do BrasilReprodução/Gilvan de Souza/Flamengo
Reprodução
Reprodução
Foto: @rafaelribeirorio I CBF
Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (8/9)Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Leia Também

Os três atletas vêm sendo peças importantes no time titular rubro-negro. Na última semana, começaram jogando diante do Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores. Já contra o Corinthians, no domingo (28/9), apenas Alex Sandro iniciou no banco, mas entrou no segundo tempo.

Essa não é a primeira vez que o trio aparece entre os cotados. Na convocação anterior, para os jogos contra Chile e Bolívia, Ortiz, Alex Sandro e Samuel Lino também figuraram na pré-lista, acompanhados por Léo Pereira e Danilo. Na ocasião, somente Samuel Lino acabou chamado, sendo titular na derrota para os bolivianos.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost