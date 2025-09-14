Flamengo vence Juventude no Jaconi e segue na liderança do Brasileirão

Segue o líder! No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude recebeu o Flamengo pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão, na tarde deste domingo (14/9). Melhor durante praticamente os 90 minutos, o Rubro-negro venceu por 2 x 0, com gols marcados por De Arrascaeta e Emerson Royal.

Com a vitória em cima do clube Jaconero, o Flamengo continua na liderança da Série A do Brasileirão, com 50 pontos conquistados. Já o Juventude segue na zona de rebaixamento. Na 18ª colocação, com 21 pontos, o time permanece na região perigosa até a próxima rodada.

Jogadores do Flamengo comemorando gol diante do Juventude

Lance na partida entre Juventude x Flamengo pelo Brasileirão

Juventude x Flamengo pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão

O jogo

O confronto no Estádio Alfredo Jaconi começou interessante, com o Juventude em cima do Flamengo. Porém, bastaram alguns minutos para o Rubro-negro começar a controlar a partida e criar as melhores chances de gol. Após várias chegadas perigosas, o gol foi ficando maduro, e saiu.

Aos 31 minutos, Samuel Lino fez boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou na área, Arrascaeta, de cabeça, mandou para o fundo das redes, sem chances para Jandrei: 1 x 0. O resultado permaneceu até o intervalo, com o Flamengo levando a vantagem para os vestiários.

O 2º tempo começou movimentado, com chances para ambas as equipes. Com o passar do tempo, tanto Juventude quanto o Flamengo buscavam levar perigo ao adversário, mas nada da rede ser balançada. O lance mais claro até então aconteceu após Arrascaeta cobrar falta e a bola explodir na trave.

Porém, no fim da partida, Emerson Royal fez o segundo do Flamengo. Aos 43′, Allan cruzou dentro da pequena área, o lateral rubro-negro estava praticamente em cima da linha do gol, e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes: 2 x 0. Rafael Claus encerrou o confronto aos 50 minutos.

Próximos jogos

O Flamengo tem um compromisso importante pela Copa Libertadores da América na próxima quinta-feira (18/9). O Rubro-negro recebe o Estudiantes no Maracanã, às 21h30. Já o Juventude só volta a jogar pelo Brasileirão, no domingo (21/9). O clube Jaconero visita o Mirassol, às 16h.