Flávia Saraiva assume namoro com filho de ídolo do Botafogo

Medalhista em Paris 2024, Flávia Saraiva foi flagrada em clima de romance com o filho do ídolo do Botafogo Túlio Maravilha. A ginasta e Tulinho curtiram juntos o festival The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nessa sexta-feira (12/9).

Anteriormente, na última semana, Flávia Saraiva e Tulinho já haviam sido vistos deixando um restaurante juntos. Interações entre o casal nas redes sociais também foram notadas pelos internautas.

Flávia Saraiva é atleta de ginástica artística da Seleção Brasileira e do Flamengo. Ela se tornou campeã olímpica em 2024, ao vencer o bronze por equipes em Paris, junto de Rebeca Andrade, Júlia Soares, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira.

Assim como o pai, Tulinho tentou seguir carreira no futebol, mas não seguiu na carreira. Atualmente atua como influenciador e criador de conteúdo digital, mas teve passagens por clubes como Vila Nova e Aparecida de Goiânia. No The Tow, o casal confirmou o relacionamente à Revista Quem.