Flávio Bolsonaro compara ministros a hienas que atacaram “leão” Fux

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta sexta-feira (12/9) para criticar os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin por “brincadeiras” e “sarcasmo desprezível” durante o julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Agência Senado 2 de 3

Flávio Bolsonaro

Edilson Rodrigues/Agência Senado 3 de 3

O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio

Divulgação/Senado Federal

Em publicação no X nesta sexta-feira (12/9), o senador fez uma analogia com o mundo animal ao falar sobre o voto do ministro Luiz Fux, único ministro que votou pela absolvição de Bolsonaro.

Por 4×1, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Do total, 24 anos da pena deverão ser cumpridos, inicialmente, no regime fechado.

“[Fux] foi o único que se comportou como um juiz e não se rebaixou ao nível dos que se deleitavam com a covardia, em que quatro se juntaram para bater em um. Como hienas, atacando um leão ferido, caído no chão. E quando a Suprema Corte faz política, ao invés de fazer justiça, ela já atacou a democracia, ela já caiu em descrédito perante o povo brasileiro”, disse Flávio.

Assim como o irmão Eduardo Bolsonaro, Flávio não gostou das piadas de Dino e Moraes durante o julgamento.

“A maioria dos ministros da primeira turma do STF não conseguiu esconder a felicidade e a alegria que estarem condenando Bolsonaro, fazendo piadas, um sarcasmo desprezível, reclamando que tinham perdido o jogo do Corinthians. E eu prometo a você excelência que eu não falei com vossa excelência a maldade que me fizeram ontem. De fazer eu perder quase dois terços do jogo do Corinthians”, afirmou o senador.

Mais cedo nesta sexta (12), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) já tinha criticado os ministro da Primeira Turma do STF, com exceção de Fux. Em publicação no X, o parlamentar afirmou que a postura dos ministros da Primeira Turma é a “caracterização perfeita do mal”.