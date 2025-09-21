Flávio Bolsonaro responsabiliza imprensa mundial por ataques à direita

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) culpou, neste domingo (21/9), a imprensa pelos ataques sofridos por líderes globais de direita nos últimos anos.

Bolsonaro participou de um evento organizado por um partido de direita italiano e afirmou que, por influencia da imprensa, os “verdadeiros extremistas” acreditaram que estavam fazendo algo bom ao tentarem matar representantes dos partidos de direita.

“Grande mídia: para de mentir sobre nós, político de direita. Parem de nos chamar de extremistas, pois vocês estão alimentando o ódio contra nós”, reclamou.

Leia também

Ele alegou que a imprensa tem parcela de responsabilidade pelos atentados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a morte do influenciador conservador Charlie Kirk.

O senador viajou à Itália com uma comitiva de parlamentares com o objetivo de visitar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa aguardando o processo de extradição. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Flávio pediu que a Itália não extradite Zambelli para o Brasil com a justificativa de que ela poderia “morrer injustamente na cadeira”.