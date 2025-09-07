Flávio na frente da casa de Bolsonaro: “Não merece a humilhação”

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) gravou um vídeo neste domingo (7/9) na frente da casa de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele disse que foi até o condomínio na região do Jardim Botânico, em Brasília, para “bater um papo com ele para falar do carinho nas ruas, com ele principalmente”.

Na publicação feita no X (ex-Twitter), o filho 01 de Bolsonaro afirmou que ele está passando por uma humilhação “sem merecer”. “Podem ter certeza que hoje foi uma das manifestações mais marcantes para mim e para a família toda, por todo o momento que a gente está vivendo, por toda a humilhação que o meu pai está passando sem merecer. Todos sabem disso”, declarou.

Flávio esteve na manifestação do 7 de Setembro e em favor a seu pai neste domingo em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). Lá, ele afirmou que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) vão entregar a cabeça de Alexandre de Moraes em uma bandeja aos brasileiros, sob o argumento de que ele “foi longe demais”.

Leia também

Chegou a classificar o magistrado como “psicopata” e os demais ministros da Suprema Corte como “pessoas normais”.

No vídeo, Flávio disse que esta será uma “semana muito difícil” e defendeu a pauta da anistia “ampla, irrestrita e imediata”.

“Essa vai ser uma semana muito difícil. Nós vamos estar aqui no Congresso Nacional para defender aquilo que a gente acredita que é melhor para o país, que é a anista ampla, irrestrita e imediata”, disse.

O STF concluirá nesta semana o julgamento de Bolsonaro no caso de tentativa de golpe de Estado. Sessões estão marcadas para todos os dias, exceto na segunda-feira (8/9).

“Ele queria muito estar com a gente nas ruas defendendo a democracia, defendendo o nosso Brasil, focando o país no rumo que ele estava levando, que era o rumo da prosperidade”, disse o filho do ex-chefe do Executivo.