Flávio na frente da casa de Bolsonaro: “Não merece a humilhação”

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) gravou um vídeo neste domingo (7/9) na frente da casa de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele disse que foi até o condomínio na região do Jardim Botânico, em Brasília, para “bater um papo com ele para falar do carinho nas ruas, com ele principalmente”.
Na publicação feita no X (ex-Twitter), o filho 01 de Bolsonaro afirmou que ele está passando por uma humilhação “sem merecer”. “Podem ter certeza que hoje foi uma das manifestações mais marcantes para mim e para a família toda, por todo o momento que a gente está vivendo, por toda a humilhação que o meu pai está passando sem merecer. Todos sabem disso”, declarou.
Flávio esteve na manifestação do 7 de Setembro e em favor a seu pai neste domingo em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). Lá, ele afirmou que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) vão entregar a cabeça de Alexandre de Moraes em uma bandeja aos brasileiros, sob o argumento de que ele “foi longe demais”.
Leia também
-
Atos pró-Bolsonaro reúnem milhares antes de semana decisiva no STF
-
Flávio Bolsonaro diz que STF entregará “cabeça” de Moraes na bandeja
-
RJ: Flávio diz que verdadeira trama golpista é julgamento de Bolsonaro
-
Flávio Bolsonaro diz que levará a Trump novas denúncias contra Moraes
Chegou a classificar o magistrado como “psicopata” e os demais ministros da Suprema Corte como “pessoas normais”.
No vídeo, Flávio disse que esta será uma “semana muito difícil” e defendeu a pauta da anistia “ampla, irrestrita e imediata”.
“Essa vai ser uma semana muito difícil. Nós vamos estar aqui no Congresso Nacional para defender aquilo que a gente acredita que é melhor para o país, que é a anista ampla, irrestrita e imediata”, disse.
O STF concluirá nesta semana o julgamento de Bolsonaro no caso de tentativa de golpe de Estado. Sessões estão marcadas para todos os dias, exceto na segunda-feira (8/9).
“Ele queria muito estar com a gente nas ruas defendendo a democracia, defendendo o nosso Brasil, focando o país no rumo que ele estava levando, que era o rumo da prosperidade”, disse o filho do ex-chefe do Executivo.