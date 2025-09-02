Flávio vê pena pesada de Moraes, mas acredita em “divergência” no STF

O senador Flávio Bolsonaro (PL) acredita que o ministro Alexandre de Moraes (STF) decidirá por penas pesadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado pela Procuradoria-Geral da República de tentativa de golpe de Estado. O parlamentar, contudo, acredita que os demais magistrados da Corte irão divergir de Moraes em alguns pontos que podem impactar na dosimetria.

“O Alexandre de Moraes deve implicar Bolsonaro nos atos de 8 de Janeiro e no [plano] Punhal Verde e Amarelo. Mas acredito que outros ministros da Corte podem isolar o Moraes nisso. A Procuradoria-Geral da República não conseguiu comprovar conexão do Bolsonaro com o 8 de Janeiro. Já o Punhal Verde e Amarelo, o próprio general [Mário Fernandes] disse que Bolsonaro não tinha nada a ver com isso”, disse Flávio à coluna.

Apesar da expectativa do parlamentar, Jair Bolsonaro tem um prognóstico pessimista para seu julgamento na Primeira Turma da Suprema Corte. Dos cinco magistrados do colegiado, o ex-mandatário pediu o afastamento de três: Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino — os dois últimos foram indicados ao STF pelo presidente Lula.

Bolsonaro será julgado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tomado. A pena máxima para esses 5 crimes é de 43 anos de prisão.

Punhal Verde e Amarelo

Orquestrado pelo general Mário Fernandes, o plano Punhal Verde e Amarelo previa os assassinatos do presidente Lula, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes.

Magistrados do STF ouvidos pela coluna afirmam que o planejamento dos homicídios é um dos principais obstáculos para que um projeto de anistia tenha viabilidade.