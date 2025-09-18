Flordelis é bi e namora mulher dentro da prisão, diz ex-colega

A vida amorosa da ex-deputada e cantora gospel Flordelis não para de surpreender, mesmo atrás das grades do Talavera Bruce, no Rio de Janeiro. Camilla Miranda, conhecida nas redes como Indiazinha, que dividiu a cela com a cantora, soltou uma bomba nos últimos dias: Flordelis estaria namorando uma mulher dentro da cadeia!

A revelação veio através das redes sociais da blogueira, e foi repercutida pelo jornalista Felipeh Campos, que destacou a declaração polêmica: “A Flordelis está namorando uma mulher”, contou Indiazinha, movimentando os bastidores do presídio.

Vale lembrar que até o início de 2024, Flordelis mantinha um relacionamento com Allan Soares, produtor gospel, com quem planejava se casar. O que parecia um conto de fadas virou passado, e agora, segundo as declarações de Indiazinha, a cantora gospel estaria explorando um novo capítulo em sua vida afetiva, com uma mulher.

Allan usou suas redes sociais para negar boatos: “Em respeito a todos os envolvidos, não vou me manifestar sobre essas mentiras”, escreveu o ex-noivo, sem esclarecer se a negação se refere ao término do relacionamento ou às razões que levaram a ele.