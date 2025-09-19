Flordelis tem princípio de AVC na cadeia; defesa pede transferência urgente

A ex-deputada federal e pastora Flordelis sofreu um princípio de AVC na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu (RJ). De acordo com a advogada Janira Rocha, o quadro “é grave e inspira cuidados urgentes”. A defesa afirma que já acionou a Vara de Execuções Penais para autorizar a transferência da detenta a um hospital público, após médicos da UPA informarem que não dispõem de recursos suficientes para o atendimento adequado.
A família teria interrompido o plano de saúde nos últimos meses, razão pela qual a equipe jurídica busca vaga na rede pública. Um vídeo gravado pela defesa relata o estado clínico e pede celeridade da Justiça.
Próximos passos
-
Pedido formal à Justiça para internação hospitalar fora do presídio;
-
Acompanhamento da VEP e da Secretaria de Administração Penitenciária sobre disponibilidade de leito;
-
Atualizações médicas devem ser divulgadas após nova avaliação neurológica.
Quem é Flordelis
A ex-parlamentar cumpre pena pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em 2019, em Niterói (RJ). As investigações apontaram planejamento do crime com participação de filhos e familiares, em meio a conflitos financeiros e de poder dentro da família.
Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet