Flordelis tem princípio de AVC na cadeia; defesa pede transferência urgente

A ex-deputada federal e pastora Flordelis sofreu um princípio de AVC na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu (RJ). De acordo com a advogada Janira Rocha, o quadro “é grave e inspira cuidados urgentes”. A defesa afirma que já acionou a Vara de Execuções Penais para autorizar a transferência da detenta a um hospital público, após médicos da UPA informarem que não dispõem de recursos suficientes para o atendimento adequado.

A família teria interrompido o plano de saúde nos últimos meses, razão pela qual a equipe jurídica busca vaga na rede pública. Um vídeo gravado pela defesa relata o estado clínico e pede celeridade da Justiça.

Próximos passos

Pedido formal à Justiça para internação hospitalar fora do presídio;

Acompanhamento da VEP e da Secretaria de Administração Penitenciária sobre disponibilidade de leito;

Atualizações médicas devem ser divulgadas após nova avaliação neurológica.

Quem é Flordelis

A ex-parlamentar cumpre pena pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em 2019, em Niterói (RJ). As investigações apontaram planejamento do crime com participação de filhos e familiares, em meio a conflitos financeiros e de poder dentro da família.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet