Fluminense empata com Lanús e é eliminado na Sul-Americana

O Fluminense está fora da Copa Sul-Americana! O Tricolor deu adeus à competição após empatar em 1 a 1 com o Lanús (ARG), nesta terça-feira (23/9). A equipe argentina jogava pelo empate por ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, na última semana.
Os cariocas iniciaram a partida pressionando o adversário e logo conseguiram o gol. Agustin Canobbio aproveitou a bola sobrada na área para fazer um golaço de voleio. Com o resultado, a partida seria decidida nos pênaltis. Mas essa não era a intenção de Renato Gaúcho, que manteve a postura ofensiva do time. Apesar da dominância, a vantagem mínima seguiu até o fim do 1ºt.
Na volta do intervalo, uma confusão no Setor Norte do Maracanã, destinado ao setor visitante, atrasou o reinício da partida. Imagens viralizadas nas redes sociais mostram torcedores argentinos entrando em confronto com seguranças do estádio e com agentes da Polícia Militar. Os jogadores do Lanús chegaram a ir em direção às arquibancadas pedindo o fim da confusão.
O árbitro autorizou o início do 2ºt após cerca de 20 minutos. Em campo, o Fluminense seguia em busca do gol da classificação. Por outro lado, deixava espaços para os contra-ataques. Foi o caminho que o Lanús encontrou para voltar à partida. Aos 22′, Aquino empatou o confronto, deixando os argentinos em vantagem no placar agregado.
O Tricolor, que passou a flertar com a eliminação com o placar, se lançou ainda mais ao ataque, enquanto os visitantes seguiam explorando a transição rápida para aproveitar o sistema defensivo à frente. O Lanús chegou a levar perigo e quase virar a partida, mas parou nas defesas de Fábio e na ineficácia dos atacantes.
Do outro lado do campo, o Fluminense até tentou, mas também esbarrou nos próprios problemas. O principal foi a falta de precisão: Germán Cano foi quem chegou mais perto, com uma bola na trave no minuto final. Antes, o atacante argentino recebeu em condições dentro da área e finalizou, mas a bola passou por cima do gol.
A eliminação foi marcada por protestos contra o elenco e o técnico Renato Gaúcho. Gritos de “burro” e “time sem vergonha” foram disparados da arquibancada. O Fluminense volta a campo no clássico contra o Botafogo, também no Maracanã, no próximo domingo (28/9), pelo Campeonato Brasileiro. Já o Lanús encara o Alianza Lima (PER) ou Universidad de Chile (CHI) na semifinal da Sul-Americana.
