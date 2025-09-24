24/09/2025
Fluminense empata com Lanús e é eliminado na Sul-Americana

O Fluminense está fora da Copa Sul-Americana! O Tricolor deu adeus à competição após empatar em 1 a 1 com o Lanús (ARG), nesta terça-feira (23/9). A equipe argentina jogava pelo empate por ter vencido o duelo de ida por 1 a 0, na última semana.

Os cariocas iniciaram a partida pressionando o adversário e logo conseguiram o gol. Agustin Canobbio aproveitou a bola sobrada na área para fazer um golaço de voleio. Com o resultado, a partida seria decidida nos pênaltis. Mas essa não era a intenção de Renato Gaúcho, que manteve a postura ofensiva do time. Apesar da dominância, a vantagem mínima seguiu até o fim do 1ºt.

Veja as fotos

Marina Garcia/Fluminense FC
Renato Gaúcho foi alvo de protesto dos torcedores do Fluminense.
Marina Garcia/Fluminense FC
Jogadores do Fluminense antes do início da partida contra o Lanús.
Marina Garcia/Fluminense FC
Agustín Canobbio marcou o gol do Tricolor no duelo.
Marina Garcia/Fluminense FC
O meia Martinelli teve boa chance, mas parou no goleiro adversário.
Marina Garcia/Fluminense FC
O Fluminense segue vivo na Copa do Brasil, além de estar em 8º no Campeonato Brasileiro.

Na volta do intervalo, uma confusão no Setor Norte do Maracanã, destinado ao setor visitante, atrasou o reinício da partida. Imagens viralizadas nas redes sociais mostram torcedores argentinos entrando em confronto com seguranças do estádio e com agentes da Polícia Militar. Os jogadores do Lanús chegaram a ir em direção às arquibancadas pedindo o fim da confusão.

O árbitro autorizou o início do 2ºt após cerca de 20 minutos. Em campo, o Fluminense seguia em busca do gol da classificação. Por outro lado, deixava espaços para os contra-ataques. Foi o caminho que o Lanús encontrou para voltar à partida. Aos 22′, Aquino empatou o confronto, deixando os argentinos em vantagem no placar agregado.

O Tricolor, que passou a flertar com a eliminação com o placar, se lançou ainda mais ao ataque, enquanto os visitantes seguiam explorando a transição rápida para aproveitar o sistema defensivo à frente. O Lanús chegou a levar perigo e quase virar a partida, mas parou nas defesas de Fábio e na ineficácia dos atacantes.

Do outro lado do campo, o Fluminense até tentou, mas também esbarrou nos próprios problemas. O principal foi a falta de precisão: Germán Cano foi quem chegou mais perto, com uma bola na trave no minuto final. Antes, o atacante argentino recebeu em condições dentro da área e finalizou, mas a bola passou por cima do gol.

A eliminação foi marcada por protestos contra o elenco e o técnico Renato Gaúcho. Gritos de “burro” e “time sem vergonha” foram disparados da arquibancada. O Fluminense volta a campo no clássico contra o Botafogo, também no Maracanã, no próximo domingo (28/9), pelo Campeonato Brasileiro. Já o Lanús encara o Alianza Lima (PER) ou Universidad de Chile (CHI) na semifinal da Sul-Americana.

