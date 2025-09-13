Fluminense relembra título de “Tricolor Ilustre” dado a Hermeto Pascoal

O Fluminense, time de futebol para o qual Hermeto Pascoal torcia, usou as redes sociais para lamentar a morte do multi-instrumentista, aos 89 anos, e lembrou do título de “Tricolor Ilustre” concedido a ele no ano passado.
“O Fluminense Football Club lamenta profundamente a morte do ícone da música brasileira Hermeto Pascoal. Homenageado pelo clube no ano passado com o título de ‘Tricolor Ilustre’, ele faleceu hoje aos 89 anos, deixando um importante legado para a arte do país”, diz trecho da nota divulgada pelo clube.
O falecimento de Hermeto foi comunicado, neste sábado (13/9), pela equipe dele, em publicação no Instagram. “Nossos sentimentos à família, amigos e fãs daquele que era considerado um dos maiores músicos de todo o mundo”, concluiu o Fluminense.
Confira:
Hermeto venceu três… pic.twitter.com/M0NjlGP6SK
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 14, 2025
Hermeto Pascoal era um dos maiores instrumentistas do Brasil, com mais de 70 anos de carreira e com trabalhos reconhecidos internacionalmente, sendo dono de três Grammys Latino. Ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi revelada pela equipe.
Hermeto Pascoal era natural de Lagoa da Canoa, em Alagoas, e se encantou pelo mundo da música desde pequeno, quando, aos 10 anos, aprendeu sozinho a tocar acordeon, flauta e pandeiro.
No ano passado, ele lançou, aos 88 anos, um disco com músicas inéditas chamado “Pra você, Ilza”, dedicado à memória da esposa dele, Ilza da Silva, com quem viveu por mais de 40 anos e teve seis filhos.
Veja comunicado da morte publicado no perfil oficial do instrumentista:
