Focus: mercado reduz projeção de inflação deste ano para 4,81%

Analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para a inflação deste e do próximo ano. As previsões para 2027 e 2028 seguem as mesmas da semana anterior. É o que mostram os dados do relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (29/9).

Conforme o Focus, a estimativa para 2025 passou de 4,83%, na semana passada, para 4,81%. Embora esteja acima do teto da meta deste ano, de 4,50%, a estimativa do mercado para a inflação de 2025 dá sinais de estar se aproximando ao limite superior do objetivo traçado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

O que é o relatório Focus

O Relatório de Mercado Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado financeiro coletadas até a sexta-feira imediatamente anterior à divulgação do documento.

O Focus é tradicionalmente divulgado toda segunda-feira.

O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio (dólar), taxa Selic, entre outros indicadores.

As projeções são do mercado, não do Banco Central. A autoridade monetária só reúne e divulga os dados.

Para 2026, o mercado prevê a inflação dentro da meta, que é de 3% com intervalo de tolerância entre 1,5% e 4,5%. Confira como ficaram as estimativas para a inflação:

para 2026, caiu de 4,29% para 4,28%;

para 2027, está em 3,90%; e

para 2028, é de 3,70%.

A inflação ficou acima do teto da meta em junho, com acumulado de 5,35% — a primeira vez que um estouro foi registrado no novo regime, que utiliza o acumulado de 12 meses, chamado de “meta contínua”.

*No regime de meta contínua, o índice é apurado mês a mês. Caso o acumulado dos meses fique acima do fixado por seis meses consecutivos, a meta é considerada descumprida.

Para agosto, os analistas consultados pelo BC apostam em uma elevação de 0,56 do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado o termômetro oficial da inflação do país. O IPCA de setembro será divulgado em 9 de outubro.

PIB

As estimativas do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste e dos próximos três anos seguem as mesmas da semana anterior, conforme as estatísticas do relatório Focus.

*O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, em um ano. Uma alta significa que a economia está crescendo, enquanto um recuo implica encolhimento da produção econômica.

O PIB do Brasil desacelerou no segundo trimestre, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A atividade econômica cresceu 0,4% em comparação aos primeiros três meses do ano, quando teve alta de 1,3% com destaque para a expansão do agro.

Confira como ficaram as demais projeções do PIB:

para 2025, está em 2,16%;

para 2026, é de 1,80%;

para 2027, segue em 1,90%; e

para 2028, continua em 2%.

A projeção do mercado para a expansão do PIB em 2025 está em linha do previsto pelo governo e BC. Isso porque o Ministério da Fazenda espera que a economia brasileira suba 2,3% neste ano, enquanto o Banco Central projeta uma expansão de 2%. A expectativa é que o crescimento PIB siga em ritmo mais moderado no segundo semestre.

Taxa de juros

Na reunião de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros do país, a Selic, em 15% ao ano. Ou seja, o colegiado votou pela continuidade da taxa em patamar mais restritivo.

O mercado manteve, pela 14ª semana consecutiva, a projeção da Selic em 15% ao ano, conforme as estatísticas do Focus. Assim, os analistas não esperam novas elevações ou cortes em 2025.

As previsões dos analistas para os demais anos seguem as mesmas, confira abaixo:

Para 2026, os analistas projetam uma Selic de 12,25% ao ano.

ao ano. Para 2027, a previsão da taxa de juros é de 10,50% ao ano.

ao ano. Para 2028, a estimativa continua em 10% ao ano.

A próxima reunião do Copom está marcada para 4 e 5 de novembro.