Fogaça diz que Carosella “falou besteira” e reforçou boato de affair

O chef de cozinha Henrique Fogaça voltou a falar sobre o suporto affair vivido por ele a ex-jurada do MasterChef Brasil, Paola Carosella. Ao desmentir novamente um envolvimento com a chef, Fogaça rebateu uma fala de Paola que fez as especulações de affair voltarem a circular nas redes sociais.

Os rumores de envolvimento entre os dois é antigo e correm desde meados de 2017, quando começaram a aparecer juntos em mais vídeos. Entre 2014 e 2021, fizeram parte do elenco fixo de jurados do Masterchef, programa culinário da Band, e a proximidade entre eles fortaleceu os rumores.

Em meio aos boatos, Paola participou recentemente no programa De Frente com Blogueirinha e voltou a comentar sobre a situação envolvendo o ex-colega. “Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”, disse a chef no episódio que gerou controvérsias na web.

Ao ser questionado sobre os rumores, Fogaça foi direto e negou envolvimento com Paola. “Trabalhamos muitos anos juntos, somos amigos, mas nunca passou disso. A internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que querem”, disse o chef de cozinha à CNN durante o The Town.

Fogaça estava acompanhando da esposa, Carine Fogaça, na ocasião, e complementou a fala com uma alfinetada em Paola. “Mas também ela falou besteira, né? Sobre dois corpos, sei lá”, disse também.