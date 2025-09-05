Fogaça: “Gestão é ingrediente crucial para sucesso de um restaurante”

Chef de cozinha, empresário, cantor e ativo em causas sociais, Henrique Fogaça estará no Metrópoles Talks do dia 28 de outubro, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP). Aos 51 anos, ele revela o segredo de conseguir cuidar de todos os âmbitos da vida profissional: a gestão.

Em entrevista a revista Veja, ele relatou que aprendeu muito cedo sobre como funcionam os negócios. E a principal escola foi o Sal, restaurante que abriu há 20 anos. Ele também é sócio da hamburgueria Cão Véio e do restaurante Jamile e afirma que ter apenas um empreendimento não basta.

“Não adianta abrir um negócio só no sonho”, afirmou. O chef destacou ainda que um bom restaurante não se faz só com pratos gostosos. “O sucesso é 50% comida boa e atendimento e 50% gestão. Se não tem uma boa gestão, senta na graxa”.

O jurado do Masterchef Brasil comentou também sobre os desafios que novos restaurantes podem enfrentar por conta do programa de televisão. “Hoje você vai em qualquer restaurante ou boteco do Brasil e o cara está mais atento. Até as expressões gastronômicas ficaram mais populares. Isso é muito importante para nós”, completa.

No talk promovido pelo Metrópoles, o cantor e empresário falará sobre o tema “Lições de uma vida sem receita pronta: uma conversa sobre resiliência, superação e gastronomia”. No evento, ele compartilhará com o público sobre sobre sua trajetória de vida, empreendedorismo, desafios e busca por reinvenção constante.

Metrópoles Talks

