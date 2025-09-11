Fogaça investe em plataforma de informação sobre uso do canabidiol

Henrique Fogaça está prestes a lançar um novo projeto que tem o peso de um propósito de vida: uma plataforma dedicada à comunidade canábica. A iniciativa reunirá consultas médicas, produtos têxteis e conteúdo educativo sobre o uso do canabidiol, com o objetivo de ampliar o acesso à medicina, combater preconceitos e informar.

Durante uma entrevista ao portal Terra, ele explicou mais sobre a plataforma. “É um propósito de vida. Quero furar a bolha do preconceito e trazer acesso a uma medicina que transforma vidas”, afirmou o chef.

A motivação para fundar a plataforma vem de uma história muito pessoal. Sua filha Olívia, de 18 anos, nasceu com uma síndrome rara sem diagnóstico preciso e, há oito anos, utiliza o canabidiol (CBD) como parte de seu tratamento, conquistando, segundo o chef, melhorias significativas na qualidade de vida.

O empresário ressaltou que a experiência com Olívia foi tão positiva que ele pretende levar isso a outras pessoas que podem se beneficiar do uso do canabidiol. “Nós estamos aqui para poder furar a bolha e trazer informação. Só quem tem em casa alguém que precisa sabe a diferença que isso faz”, disse.

Fogaça também criticou a criminalização da maconha, apontando raízes históricas e interesses que, segundo ele, vão além da saúde pública.

“A maconha foi criminalizada por hipocrisia. Canabis é vida. Temos direito à saúde, e não pode ser negado por ego ou interesses escusos”.

Além dessa nova frente, o chef segue equilibrando o trabalho no Masterchef, a gestão de seus restaurantes e outros projetos sociais. Na agenda cheia de Fogaça está o próximo Metrópoles Talks, que acontece no dia 28 de outubro, em São Paulo.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla