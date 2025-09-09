Fogaça revela o segredo por trás de seu sucesso na gastronomia

O chef Henrique Fogaça é um sucesso inegável na gastronomia. Dono de vários empreendimentos em São Paulo, o empresário vai falar um pouco sobre sua trajetória de vida profissional e pessoal no próximo Metrópoles Talks, que acontece no dia 28 de outubro, às 20h, em Pinheiros (SP).

Contudo, o império que construiu foi do zero. O jurado do Masterchef Brasil cursava arquitetura e começou a cozinhar por necessidade, mas logo pegou gosto pelas panelas e buscou se profissionalizar na área. Ele revela que esse não foi um processo fácil:

“Nunca foi fácil e não tem atalho. A minha receita foi ralar muito, se apaixonar pela profissão e sempre buscar aprimoramentos. Tive que meter a cara no trabalho, aprender com meus erros e me adaptar ao que o mercado exige”, disse em entrevista recente.

Fogaça contou também qual é o caminho do sucesso dentro da área. “É preciso ter disciplina, disposição e vontade de aprender o tempo todo. Também é importante ter a sua própria identidade culinária, saber o que você quer criar e transmitir na sua comida”.

Durante sua trajetória, o artista abriu o Sal Gastronomia em 2005, que foi seu primeiro restaurante e é o mais conhecido dos empreendimentos. Ele também capitaneia o Jamile Restaurante e o gastropub Cão Véio.

Metrópoles Talks

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla