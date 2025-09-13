Fogaça revela que fama de mau é só um papel: “Eu tenho coração mole”

O chef Henrique Fogaça é conhecido pela voz potente e a “dureza” na cozinha. Como jurado do MasterChef Brasil, o empresário de 51 anos ficou famoso no programa com um jeito direto, exigente e, para muitos competidores, intimidador de julgar os pratos.

Em entrevista à CNN, o apresentador garantiu que essa postura é apenas reflexo de honestidade no trabalho. “Quem me conhece de verdade sabe que eu tenho coração mole, sim. No MasterChef, meu papel é ser honesto com quem está ali, porque a cozinha profissional é dura, não tem espaço para enrolação”, comentou.

Ele ainda ressaltou que sabe o momento de ser menos direto e tecer elogios. “Agora, se a pessoa se dedica, se esforça, eu reconheço, então, não é sobre ser temido, é sobre ser justo”, afirmou.

Questionado sobre o que mais o incomoda em uma cozinha, Fogaça aponta a falta de atenção como o maior erro que um aspirante a chef pode cometer:

“Cozinha é detalhe, um descuido e você perde o ponto da carne, queima um molho, erra no tempero. No MasterChef, o erro mais comum é gente que não prova o que está fazendo. Parece básico, mas acontece toda hora. Você tem que conhecer o que está mandando para o cliente, do primeiro ao último garfo”, completou.

O empresário se apresentará no Metrópoles Talks do dia 28 de outubro, às 20h. O evento acontece no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

