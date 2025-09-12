Fogaça revela que trajetória não foi fácil: “Já levei muita bronca”

12/09/2025
Quem vê Henrique Fogaça no comando de cozinhas renomadas, talvez não imagine que o caminho até o sucesso foi repleto de dificuldades. Ele contará um pouco de como conseguiu passar por cima de todas elas no Metrópoles Talks, que acontece no dia 28 de outubro em Pinheiros (SP).

Em entrevista ao Portal da Band, o chef contou que, antes de investir nas caçarolas, cursou arquitetura, administração e comércio exterior, trabalhou como bancário, atuou em uma locadora, foi office boy e chegou até a vender comida na rua.

“Lá por 1996, eu era perdido em relação ao que eu queria da minha vida”, disse, complementando que essa trajetória rendeu uma bagagem valiosa. “Esse trajeto me trouxe muito aprendizado sobre como lidar com as pessoas, com a vida e principalmente com a minha verdade”, afirmou.

O empresário revelou que passou por muitos percalços até chegar ao topo. “Já levei bronca. Já tive decepções. Errei bastante para poder acertar. Acho que a vida é pra quem se posiciona, para quem vai pra cima, aceita um não, levanta e continua”, ressaltou. “Ninguém nasce sabendo e é preciso errar pra poder acertar”.

O encontro de Fogaça com o público no Metrópoles Talks acontece às 20h, no Teatro Bravos.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h
Duração: 1h30
Classificação: 14 anos
Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros
