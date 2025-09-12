Fogaça revela que trajetória não foi fácil: “Já levei muita bronca”

Quem vê Henrique Fogaça no comando de cozinhas renomadas, talvez não imagine que o caminho até o sucesso foi repleto de dificuldades. Ele contará um pouco de como conseguiu passar por cima de todas elas no Metrópoles Talks, que acontece no dia 28 de outubro em Pinheiros (SP).

Compre seu ingresso aqui

Em entrevista ao Portal da Band, o chef contou que, antes de investir nas caçarolas, cursou arquitetura, administração e comércio exterior, trabalhou como bancário, atuou em uma locadora, foi office boy e chegou até a vender comida na rua.

“Lá por 1996, eu era perdido em relação ao que eu queria da minha vida”, disse, complementando que essa trajetória rendeu uma bagagem valiosa. “Esse trajeto me trouxe muito aprendizado sobre como lidar com as pessoas, com a vida e principalmente com a minha verdade”, afirmou.

O empresário revelou que passou por muitos percalços até chegar ao topo. “Já levei bronca. Já tive decepções. Errei bastante para poder acertar. Acho que a vida é pra quem se posiciona, para quem vai pra cima, aceita um não, levanta e continua”, ressaltou. “Ninguém nasce sabendo e é preciso errar pra poder acertar”.

O encontro de Fogaça com o público no Metrópoles Talks acontece às 20h, no Teatro Bravos.

Compre seu ingresso aqui

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla