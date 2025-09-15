“fomos-recompensados-por-nossa-atitude”,-diz-leonardo-jardim

Na noite desta segunda-feira (15/9), o Cruzeiro venceu o Bahia em partida eletrizante fora de casa. O confronto foi válido pela 23ª rodada da Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva pós jogo, Leonardo Jardim comentou sobre a vitória em cima do Tricolor de Aço e enalteceu os jogadores que saíram do banco de reservas.

“São jogadores com características diferentes e conseguiram dar gás no jogo, com uma dinâmica diferente. Isso permitiu a gente ganhar o jogo, com a entrada de Gabriel, que fez um lindo gol. Arriscamos com Bolasie, Gabigol, Arroyo e Sinisterra, e fomos recompensados por nossa atitude”, avaliou o treinador.

Cruzeiro vence Bahia de virada e volta à vice-liderança do Brasileirão

Jean Lucas marcou o único gol do Bahia no jogo

Sinisterra empatou o jogo para o Cruzeiro

Gabigol virou para o Cruzeiro após belo chute de fora da área

“Acho que foi uma grande vitória por vários fatores, o Bahia é uma equipe que luta pelos mesmos objetivos que nós, é uma equipe que o Cruzeiro não vencia aqui desde 2014. O primeiro tempo foi muito difícil, o Bahia conseguiu nos pressionar e tivemos muitas dificuldades”, disse Jardim.

“Melhoramos no segundo tempo e sofremos um grande gol de Jean Lucas. Com o Bahia ganhando, arriscamos em colocar uma equipe mais ofensiva, com mais dinâmica e conseguimos a virada com os jogadores do banco”, acrescentou o português.

Bahia 1×2 Cruzeiro Gabigol – GOLAÇO

Agora, o Cruzeiro volta a campo na 24ª rodada do Brasileirão. O clube Celeste enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo (21/9), às 20h30, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A Raposa está na 2ª colocação, com 47 pontos conquistados. Já o Braga figura em 8º, com 31.